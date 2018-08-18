RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4235423642374238

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:28

quote="4984731:xio13"
=====
  Vadim V написав:
  xio13 написав:
  flyman написав:2кує, тобто 54000 грн, 5% ЄП 2700 грн, + 1039 ЄСВ = 3739 грн.
Плюс:
сінйораж (інфляційний податок)
ПДВ
акцизи ...


Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока.
Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.

Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...

Можно к вам устроиться ?


Я писав за сумарний розмір оплати, а не одному працівнику.[/quote]
========

зараз піде "вища математика" і пафосність в стилі будівельника який він годувальник нації
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19592
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:38

  Frant написав:Черговий фейк від Реуса)))

Укро-науковці не хочуть працювати чи укро-бидло-їліта не здатна організувати науковий процес???

Для Реуса: молоді укро-науковці технічних і фундаментальних спеціальностей масово емігрують за кордон. І працюють там.
Чомусь укро-інженери, математики,фізики, хіміки - за кордоном працюють, аж гай гуде. Конкурують з місцевими і з китайцями та індусами. А у реусів вони чомусь "дармоїди"(((

У Вас все, що не відповідає вашим поглядам, це фейк :D
Реальні науковці здатні самі собі організувати науковий процес та знайти високооплачувану роботу.
Так правильно, практично всі реальні науковці емігрували за кордон, або працюють періодично за кордоном за контрактом. Залишились дармоїди, які не здатні приносити користь у науковій сфері, а шукати іншу роботу, працювати та напрягтися вони теж не хочуть, тому протирають свої штани за копійки.
reus
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 21.03.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4235423642374238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1846, 1847, 1848
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18473 3026498
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 19:29
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13622
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86600)
06.06.2020 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.