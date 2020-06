Додано: Суб 06 чер, 2020 21:28



Vadim V написав: xio13 написав: flyman написав: 2кує, тобто 54000 грн, 5% ЄП 2700 грн, + 1039 ЄСВ = 3739 грн.

Плюс:

сінйораж (інфляційний податок)

ПДВ

Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока.

Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.



Я писав за сумарний розмір оплати, а не одному працівнику.[/quote]

зараз піде "вища математика" і пафосність в стилі будівельника який він годувальник нації quote="4984731:xio13"=====Я писав за сумарний розмір оплати, а не одному працівнику.[/quote]========зараз піде "вища математика" і пафосність в стилі будівельника який він годувальник нації

