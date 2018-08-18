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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:28
quote="4984731:xio13"
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Vadim V написав: xio13 написав: flyman написав:
2кує, тобто 54000 грн, 5% ЄП 2700 грн, + 1039 ЄСВ = 3739 грн.
Плюс:
сінйораж (інфляційний податок)
ПДВ
акцизи ...
Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока.
Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн,
приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.
Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...
Можно к вам устроиться ?
Я писав за сумарний розмір оплати, а не одному працівнику.[/quote]
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зараз піде "вища математика" і пафосність в стилі будівельника який він годувальник нації
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:38
Frant написав:
Черговий фейк від Реуса)))Укро-науковці не хочуть працювати
чи укро-бидло-їліта не здатна організувати науковий процес???
Для Реуса: молоді укро-науковці технічних і фундаментальних спеціальностей масово емігрують за кордон. І працюють там.
Чомусь укро-інженери, математики,фізики, хіміки - за кордоном працюють, аж гай гуде. Конкурують з місцевими і з китайцями та індусами. А у реусів вони чомусь "дармоїди"(((
У Вас все, що не відповідає вашим поглядам, це фейк
Реальні науковці здатні самі собі організувати науковий процес та знайти високооплачувану роботу.
Так правильно, практично всі реальні науковці емігрували за кордон, або працюють періодично за кордоном за контрактом. Залишились дармоїди, які не здатні приносити користь у науковій сфері, а шукати іншу роботу, працювати та напрягтися вони теж не хочуть, тому протирають свої штани за копійки.
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