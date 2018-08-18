Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
Vlad442 написав:Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?
Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без
Vlad442 написав:Пед дает 1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж
Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.
Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.
Vlad442 написав:Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?
Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без
Vlad442 написав:Пед дает 1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж
Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.
Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.
трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
4984676:Vlad442"]Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?
Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без[quote="4984676:Vlad442 написав:Пед дает 1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж
Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.
Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.
трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат[/quote]А сколько психики детей покалечат "педахохи", у которых корочка нс случай минимально прокормиться, если замуж удачно выйти не получится? Хай уже массажисты, от их услуг если что можно быстро и просто отказаться
zРадио написав: А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?
Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...
Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))
а при чём квартиры к туристам? тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё
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