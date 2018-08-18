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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4235423642374238

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:56

  Vlad442 написав:У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".

Лондон - один из финансовых центров мира.
А Киев?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Лондон - один из финансовых центров мира.
А Киев?
А Киев центр лэндлордизма.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:28

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Лондон - один из финансовых центров мира.
А Киев?
А Киев центр лэндлордизма.

в развитых странах о 50% до 70% квартир в аренде... нам ещё далеко
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:38

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?

Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без
  Vlad442 написав:Пед дает
1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж

Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.

Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:47

  Унуноктий написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Лондон - один из финансовых центров мира.
А Киев?
А Киев центр лэндлордизма.

в развитых странах о 50% до 70% квартир в аренде... нам ещё далеко


А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?

Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...

Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:58

  Natt написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?

Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без
  Vlad442 написав:Пед дает
1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж

Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.

Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.


трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:02

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  vitaliian написав: А Киев центр лэндлордизма.

в развитых странах о 50% до 70% квартир в аренде... нам ещё далеко


А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?

Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...

Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))

а при чём квартиры к туристам?
тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:03

  adeges написав:трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат

А как Вы думаете, какое образование должно быть у массажистов? Расскажите мне, где у нас в медицинских ВУЗах есть факультеты, где учат на массажистов.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Natt написав:
  Faceless написав:
4984676:Vlad442"]Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?

Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без[quote="4984676:Vlad442 написав:Пед дает
1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж

Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.

Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.


трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат[/quote]А сколько психики детей покалечат "педахохи", у которых корочка нс случай минимально прокормиться, если замуж удачно выйти не получится?
Хай уже массажисты, от их услуг если что можно быстро и просто отказаться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:20

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?

Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...

Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))

а при чём квартиры к туристам?
тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё


А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.

Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.

Ну совсем не причем, ага...
zРадио
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