Додано: Суб 06 чер, 2020 22:58

Natt написав: Faceless написав: Vlad442 написав: Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение? Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?

Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без Vlad442 написав: Пед дает

1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж Пед дает1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж

Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее. Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть безДалеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.

Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить цены https://massageschool.com.ua/ Но при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц. Соглашусь с Фейслессом. Сейчас масса возможностей получить специальность, не тратя на это 5 лет жизни, и при этом зарабатывать деньги, которых вполне хватит на "прожить". Возьмем только один пример - курсы массажа. В Киеве при Институте травматологии и ортопедии есть интенсивные курсы массажа, которые длятся всего 3 недели и стоят около 5000 грн., можете сами проверить ценыНо при этом там преподают маркетинг и брендинг в малом медицинском бизнесе, что помогает выпускникам практически сразу находить клиентов, а при необходимости открывать свои массажные салоны. Если что, в Киеве массажист берет за свою работу от 200 грн. в час (средняя 300 грн./час), это если не в салоне. В салоне в среднем 300 грн. за полчаса. Плюс еще офисный массаж, детский массаж, косметический массаж лица, реабилитационные массажи и т.д., и эти услуги заказывают длительными курсами. Вот и считайте, сколько можно зарабатывать в месяц.



трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California