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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:34
zРадио написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?
Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...
Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))
а при чём квартиры к туристам?
тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё
А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.
Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.
Ну совсем не причем, ага...
что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
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Унуноктий
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:41
Унуноктий написав: zРадио написав:
А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.
Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.
Ну совсем не причем, ага...
что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
Это вы что морозите! Вам дали структуру
предложения размещения туристов, а не абсолютные значения
арендного предложения!
Не заставляйте меня еще сильнее понижать и без того невысокую оценку аналитических способностей флэтлордов
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zРадио
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:56
Natt написав: adeges написав:
трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат
А как Вы думаете, какое образование должно быть у массажистов? Расскажите мне, где у нас в медицинских ВУЗах есть факультеты, где учат на массажистов.
Неврология.
Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.
Я в теме, так как имел опыт общения с девочкой-массажисткой. У нее было просто медучилище и курсы, но она ещё покупала дорогостоящие уроки у профи,которые такие уроки брали за границей. В общем там надо много знать, чтобы что-то из себя представлять,а не "рельсы-рельсы, шпалы-шпвлы")).
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:58
Hotab написав:
Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.
Интересно, сколько клиентов согласятся отвалить немалую сумму за МРТ, чтобы получить сеанс массажа?
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Natt
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Додано: Нед 07 чер, 2020 00:03
Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 00:07
Natt написав: Hotab написав:
Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.
Интересно, сколько клиентов согласятся отвалить немалую сумму за МРТ, чтобы получить сеанс массажа?
Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите."
И вот если вы хотите помощь при боли, то надо точно понимать что с вами, прежде чем мять вас. Но, конечно, если вам все равно, то массажисту и подавно все равно , "давайте деньги и ложитесь,счас вам все сделаем" .
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Hotab
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Додано: Нед 07 чер, 2020 00:09
airmax78 написав:
Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Подкиньте инфо о размере влета на прошлых продажах, коршуны смотрят внимательно, не думайте, что их нет.
Ух оживится ветка.
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Hotab
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Додано: Нед 07 чер, 2020 00:16
Hotab У меня все равно не получится об этом рассказать лучше, чем это получается у Сомика.
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 00:19
airmax78 написав:Hotab
У меня все равно не получится об этом рассказать лучше, чем это получается у Сомика.
Возможно. Но Сомику надо вдохновение, пища!
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