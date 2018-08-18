Додано: Нед 07 чер, 2020 01:04

Hotab написав: И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи. И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.

Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать.Вот ваши защитники:Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов и физических недостатков, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.