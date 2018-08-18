Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?
Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...
Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))
а при чём квартиры к туристам? тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё
А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.
Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.
Ну совсем не причем, ага...
что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
zРадио написав:А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.
Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.
Ну совсем не причем, ага...
что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
Это вы что морозите! Вам дали структуру предложения размещения туристов, а не абсолютные значения арендного предложения!
Не заставляйте меня еще сильнее понижать и без того невысокую оценку аналитических способностей флэтлордов
adeges написав:трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат
А как Вы думаете, какое образование должно быть у массажистов? Расскажите мне, где у нас в медицинских ВУЗах есть факультеты, где учат на массажистов.
Неврология. Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка. Я в теме, так как имел опыт общения с девочкой-массажисткой. У нее было просто медучилище и курсы, но она ещё покупала дорогостоящие уроки у профи,которые такие уроки брали за границей. В общем там надо много знать, чтобы что-то из себя представлять,а не "рельсы-рельсы, шпалы-шпвлы")).
Hotab написав:Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.
Интересно, сколько клиентов согласятся отвалить немалую сумму за МРТ, чтобы получить сеанс массажа?
Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите." И вот если вы хотите помощь при боли, то надо точно понимать что с вами, прежде чем мять вас. Но, конечно, если вам все равно, то массажисту и подавно все равно , "давайте деньги и ложитесь,счас вам все сделаем" .
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать. Вот ваши защитники: https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1078095.0 Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов и физических недостатков, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 07 чер, 2020 01:34, всього редагувалось 1 раз.