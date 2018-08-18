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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4237423842394240>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:34

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
А может быть дело в том, что 10-миллионный Лондон ежегодно принимает 20 млн иностранных туристов. Не?

Для сравнения - 4-миллионный Киев принимает 1,5 млн иностранных туристов в год...

Рабочих мигрантов тоже несерьезно сравнивать. Кто в Киеве будет эти 50-70% арендных квартир снимать - лорды друг у друга? Смешно )))

а при чём квартиры к туристам?
тут больше о мобильности рабочей силы.... и оплате труда позволяющей арендовать жильё


А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.

Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.

Ну совсем не причем, ага...

что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:41

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.

Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.

Ну совсем не причем, ага...

что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша


Это вы что морозите! Вам дали структуру предложения размещения туристов, а не абсолютные значения арендного предложения!

Не заставляйте меня еще сильнее понижать и без того невысокую оценку аналитических способностей флэтлордов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:56

  Natt написав:
  adeges написав:трудно представить, сколько людей такие массажисты покалечат

А как Вы думаете, какое образование должно быть у массажистов? Расскажите мне, где у нас в медицинских ВУЗах есть факультеты, где учат на массажистов.

Неврология.
Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.
Я в теме, так как имел опыт общения с девочкой-массажисткой. У нее было просто медучилище и курсы, но она ещё покупала дорогостоящие уроки у профи,которые такие уроки брали за границей. В общем там надо много знать, чтобы что-то из себя представлять,а не "рельсы-рельсы, шпалы-шпвлы")).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:58

  Hotab написав:Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.

Интересно, сколько клиентов согласятся отвалить немалую сумму за МРТ, чтобы получить сеанс массажа?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:07

  Natt написав:
  Hotab написав:Лучшие массажисты/мануальщики - это неврологи. Они не просто мнут бездумно,а понимают что они делают. В идеале не покладут на стол, без МРТ или хотя бы рентгеновского снимка.

Интересно, сколько клиентов согласятся отвалить немалую сумму за МРТ, чтобы получить сеанс массажа?

Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите."
И вот если вы хотите помощь при боли, то надо точно понимать что с вами, прежде чем мять вас. Но, конечно, если вам все равно, то массажисту и подавно все равно , "давайте деньги и ложитесь,счас вам все сделаем" .
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:09

  airmax78 написав:Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?

Подкиньте инфо о размере влета на прошлых продажах, коршуны смотрят внимательно, не думайте, что их нет. :)
Ух оживится ветка. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:16

Hotab У меня все равно не получится об этом рассказать лучше, чем это получается у Сомика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:19

  airmax78 написав:Hotab У меня все равно не получится об этом рассказать лучше, чем это получается у Сомика.

Возможно. Но Сомику надо вдохновение, пища! :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 01:04

  Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи. :)

Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать.
Вот ваши защитники:
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1078095.0
Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов и физических недостатков, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 07 чер, 2020 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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