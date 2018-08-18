Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать. Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.
Хоть одна интересная история за весь день. Спасибо отец-основатель!
Natt написав:работать по специальности вовсе необязательно
контрактникам может и нет, и то, практику надо проходить в филиалах ада. А за бюджетников, насколько помню, еще лет 10 назад хорошо взялись в плане отработки. И все таки, специальностей полно, если даже не собираешься работать в этой сфере, зачем тратить годы впустую?
+100500. Эта бредовая навязчивая идея о нужности корочки, которая уже есть у 80% молодежи (в Европе у 30) - это всего лишь навязчивая идея, исходящая от толпы священных коров - преподов и учителей, которых надо разогнать, потому что мы бьем рекорды по их количеству на душу населения! Как и ментов. И прокуроров, и судей, в некоторых местах и врачей, от которых нет никакого толку (например, в поликлиниках, там вас априори никто не вылечит, только навиписывают дорогих фуфломицинов). И чинуш-ворюг греть нары. Тогда и налогов всем хватит, а пока что они тратятся коту под хвост.
Hotab написав:Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите."
Извините, но когда болит, нормальные люди сначала идут к врачу, а не к массажисту, потому что болеть может из-за протрузии, грыжи, гемангиомы и т.д., это массажами не лечится (кроме случаев, когда доктор сам прописывает физиотерапию, в том числе и массажи). Это уже миорелаксанты, спинальные блокады, эпидуральный адгезиолиз, на крайний случай нуклеопластика и т.д. И нормальный массажист не примет пациента с острым болевым синдромом.
На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов массажей предполагает курс, а это приличные деньги.
А вообще речь шла о том, можно ли заработать, не имея вышки. На простом примере показала, что можно. Можно ли на этом заработать на квартиру? Сомневаюсь, хотя, наверное, есть исключения. Но уж на аренду на КРЖН заработать точно можно.