Додано: Нед 07 чер, 2020 02:23

Hotab написав: Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите." Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите."

Извините, но когда болит, нормальные люди сначала идут к врачу, а не к массажисту, потому что болеть может из-за протрузии, грыжи, гемангиомы и т.д., это массажами не лечится (кроме случаев, когда доктор сам прописывает физиотерапию, в том числе и массажи). Это уже миорелаксанты, спинальные блокады, эпидуральный адгезиолиз, на крайний случай нуклеопластика и т.д. И нормальный массажист не примет пациента с острым болевым синдромом.На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов массажей предполагает курс, а это приличные деньги.А вообще речь шла о том, можно ли заработать, не имея вышки. На простом примере показала, что можно. Можно ли на этом заработать на квартиру? Сомневаюсь, хотя, наверное, есть исключения. Но уж на аренду на КРЖН заработать точно можно.