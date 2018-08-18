Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать. Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.
Хоть одна интересная история за весь день. Спасибо отец-основатель!
Natt написав:работать по специальности вовсе необязательно
контрактникам может и нет, и то, практику надо проходить в филиалах ада. А за бюджетников, насколько помню, еще лет 10 назад хорошо взялись в плане отработки. И все таки, специальностей полно, если даже не собираешься работать в этой сфере, зачем тратить годы впустую?
+100500. Эта бредовая навязчивая идея о нужности корочки, которая уже есть у 80% молодежи (в Европе у 30) - это всего лишь навязчивая идея, исходящая от толпы священных коров - преподов и учителей, которых надо разогнать, потому что мы бьем рекорды по их количеству на душу населения! Как и ментов. И прокуроров, и судей, в некоторых местах и врачей, от которых нет никакого толку (например, в поликлиниках, там вас априори никто не вылечит, только навиписывают дорогих фуфломицинов). И чинуш-ворюг греть нары. Тогда и налогов всем хватит, а пока что они тратятся коту под хвост.
Hotab написав:Тут обратная зависимость. Если я иду на массаж не имея проблем, ради удовольствия и профилактики - это одно. Но чаще всего то идут,когда уже болит. И обычно "очень, срочно помогите."
Извините, но когда болит, нормальные люди сначала идут к врачу, а не к массажисту, потому что болеть может из-за протрузии, грыжи, гемангиомы и т.д., это массажами не лечится (кроме случаев, когда доктор сам прописывает физиотерапию, в том числе и массажи). Это уже миорелаксанты, спинальные блокады, эпидуральный адгезиолиз, на крайний случай нуклеопластика и т.д. И нормальный массажист не примет пациента с острым болевым синдромом.
На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов массажей предполагает курс, а это приличные деньги.
А вообще речь шла о том, можно ли заработать, не имея вышки. На простом примере показала, что можно. Можно ли на этом заработать на квартиру? Сомневаюсь, хотя, наверное, есть исключения. Но уж на аренду на КРЖН заработать точно можно.
rjkz написав: Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет. Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся. Кроме тех, кто останется в батькивский хати.
Так вы тоже, с моей скромной точки зрения, допускаете ту же ошибку, заменяя понятие "кризис" понятием "карантин".
Карантин законлися - дети пошли в школу. Вот что такое карантин. Перенося даже на занятость, карантин закончился - наемники вернулись на рабочие места.
Но нет! Мы уже наблюдаем как минимум двухкратный рост безработицы по стране (в Киеве - вообще 2,7), плюс 523 тыс (на сегодня - число постоянно растет) вернувшихся из-за границы заробитчан.
Кризис - вещь системная и уж точно не сезонная. Будет сезонное оживление на фоне кризиса - отлично. Но до осени рынок еще отсушится, и временное оживление может даже не отыграть летний упадок.
Моя рекомендация форумным лордам остается в силе (они сами просили сопровождать аналитику конкретными рекомендациями) - сдавайте сейчас на ситуативном улучшении ожиданий! Не вы одни за карантином кризиса не увидели. Даже если придется зафиксировать низкую с вашей точки зрения цену на год вперед - сдавайте долгосрочному клиенту!
Осенью на оживлении вы, возможно, и сдадите по оптимальной для себя цене, но через 2 месяца ее снова придется снизить, чтобы не потерять арендатора, а летний простой - уже ничем невосполнимая дырка в доходах!
Это не про меня. Я кризис ванговал с 2016 или 2017 года. Я ждал его. Но то что зимой в фанЭрном домике под Хотяновкой холодно до усрачки - это не отменяет. И людям где-то надо жить. Вариантов не так много: 1. Батькивська хата край села. 2. Идти на поклон к кровопийце арендодателю типа меня. 3. Иди на поклон арендодателю не в Украине. 4. С криком "Но парасян!" стучать зубами на базе отдыха или садовом домике. Это просто вопрос климата. О том, какое соотношение спроса и предложения (что определит цену, если верить Экономиксу) в результате с учетом всех вариантов, можно будет говорить по факту свершения.
Faceless написав:Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист
в сферах образования, медицины, армия, мчс полиция, гос. служащие (мелкие), коммунальщики кто еще имеет рабочие места кроме государства? Всех этих людей (может кроме силовиков) сокращают уже не один год, государство создаёт безработицу своими руками. Если человеку 40+ и 15 лет он был бюджетником, шансов найти нормальную работу в Киеве мало, врач может трудоустроится в частной клинике но там рабочих мест на 2 порядка меньше, чем в Украине врачей. Клей в метро продавать, уборщицей или вахтером в парадной. Экономике не нужны люди, даже клубнику ездят в Польшу собирать (у кого там лучший чернозем в мире?), это не просто кризис, это медленная катастрофа.
Не такая уж и медленная. Медленная по сравнению с нынешней она была в начале 90-х, когда те-же самые бюджетники начали валить бешеными темпами в забугорье. Учителя, врачи, инженеры, ученые. И что тогда пересичные говорили - "пусть валят! меньше (этого) народа - больше кислорода" И вдруг оказывается, что школьное образование у нас стало ниже плинтуса и PISA-тест показал это наглядно и на весь мир. Что наука у нас сейчас занята исключительно распилом бюджета на науку, а свалившие в 90-е инженеры и ученые делают прорывы в будущее, но под другими флагами, что медицина ...ну вы в курсе.
В бюджете недобор 30% за май. Дальше все будет усиливаться. Эпидемия пошла на вторую волну. 3 дня назад был пик заболеваемости.
Готовим досочки ?
Дошки дорогі))) Краще ДСП)))
Так что, если в бюджете недобор за месяц 30%, чем это светит ? Секвестр, сокращать расходы ? Так следующий месяц еще меньше будет собрано.
НБУ я так понял стоит мертво на своем, деньги печатать не дает.
МВФ выдаст столько, сколько нужно вернуть как долги.
Облигации ? Иностранцы выходят, только местные банки могут купить, или ?
Как бы все это не привело к дефолту и забитым доскам
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )