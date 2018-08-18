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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4238423942404241

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Я, в 1990 г. на первом курсе института стационара в октябре уже вкалывал на 2-х работах, и зарабатывал больше, чем мой декан.
то есть еще СССР. Учёба как минимум до 14-00, а потом 2 работы. И , скорее всего, без оформления трудовой книжки. За нал, без уплаты налогов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:19

Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.
Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.
Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ? Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:20

  airmax78 написав:Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:НБУ я так понял стоит мертво на своем, деньги печатать не дает.
печатает, думаете откуда рефинансы под 8%?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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