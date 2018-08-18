то есть еще СССР. Учёба как минимум до 14-00, а потом 2 работы. И , скорее всего, без оформления трудовой книжки. За нал, без уплаты налогов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то есть еще СССР. Учёба как минимум до 14-00, а потом 2 работы. И , скорее всего, без оформления трудовой книжки. За нал, без уплаты налогов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:19
Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.
Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.
Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:20
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
печатает, думаете откуда рефинансы под 8%?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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