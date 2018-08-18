Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века. Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами. Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Natt написав:На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов
Вас почитать-одна романтика и куча бабла. Расскажу о массаже со слов родственницы-массажистки, не Киев. Обучение-3 мес курсы при каком то гос мед учреждении, о есть не фуфло, есть какая-то корочка официальная. Дополнительно периодически ходит на коммерческие треннинги Аренда кабинета, через день-2000 грн. Кабинет без душа-не вариант. ЕВС ФОП-1040 грн. Без регистрации ФОП никто не даёт в аренду. Есть расходы на масло, стирку. Массаж общий, 1.5 часа.-450 грн, спина 45 мин-300. 3 общих массажа в день-потолок и по времени и по силам и займут они никак не 4.5 часа, а 8. Потому что нужно время на отдых, подготовку ( смена простыней и т.п) Курс в 10 массажей заказывают очень редко, потому что это практически половина среднемесячной зарплаты в регионе.Три массажа в день ( хоть каких-то, а не общих)-редкость. Большая часть клиентов-на дому у клиента, ехать в кабинет не хотят или не могут. Это расходы на транспорт и потери времени. До ФОП работала в салоне и в бассейне(спорткомплекс). Расценки-те же, на руки-половина суммы. С клиентами-жидковато. Не потому что плохой массажист ( в спорткомплекс попала с экзаменом, спортивный массажист принимал), а потому что нет желающих, массаж стоит дороже, чем поплавать час или в баню сходить. Итог-8-10 тыс в мес. чистыми. С такими доходами даже на аренду не хватит. Вы там много массажей перечислили, но это специализации, все виды один человек не умеет. В стомат кабинете лечит ребёнка, рвёт зубы, делает анестезию, ставит протезы не один врач, а разные.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века. Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами. Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?
Мы это уже когда-то проходили. А потом Богдан сдал Украину, пришли русские, всё нам отстроили и мы стали жрать мясо и икру от пуза. И вот сейчас без русских опять на пшёнке. Ты это хотел нам еще раз поведать? Напрасно. Мы еще помним всё сами.
zРадио написав:А, действительно, причем? Заходите на booking.com и проверяете - на 1-е июля показывает на 515 гостиниц 154 гостевых домов, 625 апартаментов/квартир, 60 отдельных домов и 174 варианта подселения в семью.
Об Airbnb и пр. подобных сервисах я вообще молчу.
Ну совсем не причем, ага...
что вы морозите? погуглите сколько арендуют квартир с германии и в сша
Это вы что морозите! Вам дали структуру предложения размещения туристов, а не абсолютные значения арендного предложения!
Не заставляйте меня еще сильнее понижать и без того невысокую оценку аналитических способностей флэтлордов
конченный, ещё раз спрашиваю при чём тут туристы???? трудно погуглить какой процент в какой стране мира арендует квартир а какой живёт в своих квартирах?
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Видали мы тех лекарей, они и за деньги лечить не хотят, сплошное кидалово и просто скотское отношение в той же БСП, а вы о бесплатной медицине что-то торочите. И защитников тоже, когда у сестры украли мобилку, а она нашла ее в ломбарде, менты ничего не сделали, чтоб ее забрать, и на следующий день она оттуда пропала, когда нас с мамой избивали, менты ехали 40 минут, когда я на Дарнице в леске решил сходить в туалет в 50 метрах от людей среди больших сосен (которых уже нету), из-за куста выскочили менты и начали требовать 20 гривен при том, что обгажены все углы по городу и до этого никому нет дела, и т.д. и т.п., не говоря о крышевании в торговле, тоже многое могу рассказать. Вот ваши защитники: https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1078095.0 Учителям тоже все до одного места, они проторочат свою методичку 80-летней давности, что происходит в коллективе им до одного места, хорошо, если ты боксер и суперобщительный человек без комплексов и физических недостатков, иначе эта школа будет только во вред, покалечат на всю жизнь.
Повний капець! Можна завертатись в білу простиню і повзти орендувати місце на кладовищі )))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Faceless написав:Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист
в сферах образования, медицины, армия, мчс полиция, гос. служащие (мелкие), коммунальщики кто еще имеет рабочие места кроме государства? Всех этих людей (может кроме силовиков) сокращают уже не один год, государство создаёт безработицу своими руками. Если человеку 40+ и 15 лет он был бюджетником, шансов найти нормальную работу в Киеве мало, врач может трудоустроится в частной клинике но там рабочих мест на 2 порядка меньше, чем в Украине врачей. Клей в метро продавать, уборщицей или вахтером в парадной. Экономике не нужны люди, даже клубнику ездят в Польшу собирать (у кого там лучший чернозем в мире?), это не просто кризис, это медленная катастрофа.
Не такая уж и медленная. Медленная по сравнению с нынешней она была в начале 90-х, когда те-же самые бюджетники начали валить бешеными темпами в забугорье. Учителя, врачи, инженеры, ученые. И что тогда пересичные говорили - "пусть валят! меньше (этого) народа - больше кислорода" И вдруг оказывается, что школьное образование у нас стало ниже плинтуса и PISA-тест показал это наглядно и на весь мир. Что наука у нас сейчас занята исключительно распилом бюджета на науку, а свалившие в 90-е инженеры и ученые делают прорывы в будущее, но под другими флагами, что медицина ...ну вы в курсе.
В Україні й зараз багато лишніх людей. Особливо кваліфікованих. Пшениця, олія, чавун((( укро-бидло-еліту тупа і жадібна, вона не може організувати нічого складнішого. До речі, радянські ресурси вже закінчуються. Мости, дороги, АЕС.
Навіть ІТшники замовкли))) тому що й вони тут не потрібні, працюють на щакордон.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців