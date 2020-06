Додано: Нед 07 чер, 2020 09:42

Хомякоид написав: Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.

Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.

прошу ознайомитися з сабжом "картини руїністів"

https://gr33tx.livejournal.com/18202.html

таке було по всій Європі, після грандіозної катастрофи світового масштабу прошу ознайомитися з сабжом "картини руїністів"таке було по всій Європі, після грандіозної катастрофи світового масштабу

