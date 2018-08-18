Додано: Нед 07 чер, 2020 09:51

Унуноктий написав: Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо. Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

КГС давно уже в конвульсиях.Последние объекты они стартонули еще в конце 2018 года, с тех пор - ничего новго.А вот то что начали не могут нормально строить.Помню первые дни с начала продаж Абрикоса, цена была просто халява, но уже сразу начал смущать нереальный срок сдачи - позвонил, пообщался и забил. Чуйка появилась что это долгострой. Потом смотрю - продажи идут, а котлован так и не двигается. Вобщем по итогу так оно и случилось. Люди в лучшем случае в 2022-2023 увидят свой дом.А сейчас им на голову еще Укрбудовские долгострои свалились, потому ничего хорошего от них не ожидается..Аналогично торба Интергалбуду, но там она осложняется тем что половина объектов - самострои. По моим вангованиям - они первые на выход, а КМБ всё же выживет ввиду того что это муниципальная франшиза, но будет строить вечность.