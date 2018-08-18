Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века. Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами. Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?
Мы это уже когда-то проходили. А потом Богдан сдал Украину, пришли русские, всё нам отстроили и мы стали жрать мясо и икру от пуза. И вот сейчас без русских опять на пшёнке. Ты это хотел нам еще раз поведать? Напрасно. Мы еще помним всё сами.
Не, про две мировые войны, революцию и голодомор куда нас втянул царь-батюшко и усатый грузин я тоже хорошо помню, с москалями нам не по пути. А то что за Кийов будет рубка которая может привести к подобным картинкам как на гравюрах 17 века, я не сомневаюсь.
Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 07 чер, 2020 09:12, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Не удивлюсь, а даже ожидал подобного. Смотрю иногда на Абрикосовый на Теремках. Больше делают вид чем реально строят.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века. Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами. Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?
Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
КГС давно уже в конвульсиях. Последние объекты они стартонули еще в конце 2018 года, с тех пор - ничего новго. А вот то что начали не могут нормально строить. Помню первые дни с начала продаж Абрикоса, цена была просто халява, но уже сразу начал смущать нереальный срок сдачи - позвонил, пообщался и забил. Чуйка появилась что это долгострой. Потом смотрю - продажи идут, а котлован так и не двигается. Вобщем по итогу так оно и случилось. Люди в лучшем случае в 2022-2023 увидят свой дом. А сейчас им на голову еще Укрбудовские долгострои свалились, потому ничего хорошего от них не ожидается..
Аналогично торба Интергалбуду, но там она осложняется тем что половина объектов - самострои. По моим вангованиям - они первые на выход, а КМБ всё же выживет ввиду того что это муниципальная франшиза, но будет строить вечность.
Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего. А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.
И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.
Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.
Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего. А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.
И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.
Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.
А что не так с Интергалбуд? У них нет неудачных проектов кроме на Полковника Потехина.