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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4240424142424243>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:11

  Libo написав:
  Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.
Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.
Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ?


Мы это уже когда-то проходили. А потом Богдан сдал Украину, пришли русские, всё нам отстроили и мы стали жрать мясо и икру от пуза. И вот сейчас без русских опять на пшёнке.
Ты это хотел нам еще раз поведать? Напрасно. Мы еще помним всё сами.
:lol: :lol: :lol:


Не, про две мировые войны, революцию и голодомор куда нас втянул царь-батюшко и усатый грузин я тоже хорошо помню, с москалями нам не по пути.
А то что за Кийов будет рубка которая может привести к подобным картинкам как на гравюрах 17 века, я не сомневаюсь.

Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 07 чер, 2020 09:12, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:19

  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.


Не удивлюсь, а даже ожидал подобного.
Смотрю иногда на Абрикосовый на Теремках. Больше делают вид чем реально строят.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:26

  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.


Там пирамида продаж. А продажи встали. Что там медовый? Все раскупили?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:42

  Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.
Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.
Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ? Зображення


прошу ознайомитися з сабжом "картини руїністів"
https://gr33tx.livejournal.com/18202.html
таке було по всій Європі, після грандіозної катастрофи світового масштабу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

КГС давно уже в конвульсиях.
Последние объекты они стартонули еще в конце 2018 года, с тех пор - ничего новго.
А вот то что начали не могут нормально строить.
Помню первые дни с начала продаж Абрикоса, цена была просто халява, но уже сразу начал смущать нереальный срок сдачи - позвонил, пообщался и забил. Чуйка появилась что это долгострой. Потом смотрю - продажи идут, а котлован так и не двигается. Вобщем по итогу так оно и случилось. Люди в лучшем случае в 2022-2023 увидят свой дом.
А сейчас им на голову еще Укрбудовские долгострои свалились, потому ничего хорошего от них не ожидается..

Аналогично торба Интергалбуду, но там она осложняется тем что половина объектов - самострои. По моим вангованиям - они первые на выход, а КМБ всё же выживет ввиду того что это муниципальная франшиза, но будет строить вечность.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:53

  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

Меня там нет с начала этого года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:53

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.


Там пирамида продаж. А продажи встали. Что там медовый? Все раскупили?

в Медовом осталось немного 2к и 3к, не все планировки. А в Медовом-2 уже нет однушек.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего.
А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.

И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.

Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:57

  foxluck написав:
  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего.
А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.

И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.

Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.

А что не так с Интергалбуд? У них нет неудачных проектов кроме на Полковника Потехина.
Унуноктий
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