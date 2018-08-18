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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4241424242434244>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:А что не так с Интергалбуд? У них нет неудачных проектов кроме на Полковника Потехина.

Ну у меня такое впечатление что они слишком много объектов начали и идет перекрестное финансирование - в условиях снижения спроса эта лавочка может развалиться. Будет чем-то похоже на ситуацию с Аркадой.
Это не какие-то конкретные факты по какому-то конкретному их объекту, а общая чуйка. Может не прямо сейчас, может через 1-2 года, но риски могут сыграть.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:05

  Хомякоид написав:
  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.


Не удивлюсь, а даже ожидал подобного.
Смотрю иногда на Абрикосовый на Теремках. Больше делают вид чем реально строят.

Весь Київ заставлений недобудами. Десятки, може, й сотні . Не всі їх бачать. Навпаки, у декого постійно зростає %% у маслі(((

До речі, Фейслес, де нові заводи, які були збудовані за останні 5 років? Ви ж писали, що їх повно. І людям не треба їхати в еміграцію.Ні?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 чер, 2020 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:11

  foxluck написав:Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.


Я человек тут новенький, но мне тоже так кажется.
Купить для себя без риска - сейчас полно привлекательных предложений на вторичке. Для спекуляции и сдачи - коньюнктура может быстро измениться. После последних пандемических собятий я не уверен, что люди будут также активно лезть в тысячные муравейники, тем более далеко от центра.
Врезалось в память детское воспоминание. Был первый раз на экскурсии в Лондоне и нас везли в центр на автобусе из Хитроу. А там огромный новый микрорайон таких же высоток, как сейчас строят у нас. Гид рассказывает - наш градостроительный просчет и ошибка.. Я в шоці. Для нас это просто супер. Она объясняет: полупустые, селятся только эмигранты и отребье. Для англичан же это просто ужас. В НЙ и Чикаго несколько иное отношение к небосребам, но там своя специфика, которой в Киеве нет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:12

  Libo написав:
  foxluck написав:Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.


Я человек тут новенький, но мне тоже так кажется.
Купить для себя без риска - сейчас полно привлекательных предложений на вторичке. Для спекуляции и сдачи - коньюнктура может быстро измениться. После последних пандемических собятий я не уверен, что люди будут также активно лезть в тысячные муравейники, тем более далеко от центра.
Врезалось в память детское воспоминание. Был первый раз на экскурсии в Лондоне и нас везли в центр на автобусе из Хитроу. А там огромный новый микрорайон таких же высоток, как сейчас строят у нас. Гид рассказывает - наш градостроительный просчет и ошибка.. Я в шоці. Для нас это просто супер. Она объясняет: полупустые, селятся только эмигранты и отребье. Для англичан же это просто ужас. В НЙ и Чикаго несколько иное отношение к небосребам, но там своя специфика, которой в Киеве нет. :?

тебе на выходные в дурке интернет включили?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:16

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Смотрим как Киев выглядел на картинках 17 века.
Храмы в запустении, аборигены варят пшоно среди развалин, оборванное дите просит подаяние у инстранца зашедшего полюбоваться древними руинами.
Период войны между Польшей и Украиной. Так что Кийов был оказываеться никому не нужен ? Зображення


прошу ознайомитися з сабжом "картини руїністів"
https://gr33tx.livejournal.com/18202.html
таке було по всій Європі, після грандіозної катастрофи світового масштабу


Флай так це кругом було, в Римі також.
Коли в 5 ст. н.е. готи та інші вандали закінчили Західну Римську Імперію населення в 4-5 ст. в Римі скоротилось з 1 млн. до 100 тис.
https://www.youtube.com/watch?v=FJi5LcWpznw

Так і Київ з міста в 100 тис. населення після розпаду Київскької Русі стало містом з 10-15 тис. населення.

Резюме. Коли країна падає, від неї відривають території та розбігається населення, про якусь цінність нерехомості не доводиться говорити, на центральних вулицях пасут кіз і в храмах варять пшоно що ми бачимо на гравюрах. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:28

  Хомякоид написав: Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?

Варум?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:51

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?

Варум?


Все хотят себе Киев. Даже Гиркин в интервью Гордону сказал, что хотел бы жить в Киеве. В Киеве всем помазано. Один из самых красивых городов мира. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:00

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы

Нельзя целыми сутками 3й месяц подряд камлать на ПЦ. А тут именно это и происходит. Дирижируют Зрада с Виталием. Когда у них перерыв на обед включаются временные переселенцы: Хомяк, Чейндж Пм и Ричи. Ну и завсегдатаи ветки от них не отстают. Такое ощущение что всех покусал Франт.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:02

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?

Варум?


Очень сжато.
Русь была в средние века это територия вокруг Киева.
Московия просто украла это название, типа они русь, и имеют все права на наследие Киевской Руси.
Без Киева росия это московия, и к Древней Руси они имеют очень опосредственное отношение, а название росия полностью украденное. Без Киева это улус Золотой Орды.

Когда они оттяпали Киев в 17 веке, постепенно изменили название московия на россия. До 17 века на картах была московия.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:05

  Libo написав:
  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?

Варум?


Все хотят себе Киев. Даже Гиркин в интервью Гордону сказал, что хотел бы жить в Киеве. В Киеве всем помазано. Один из самых красивых городов мира. 8)

медсестра с галоперидолом выехала уже
Унуноктий
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