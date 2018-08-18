Додано: Нед 07 чер, 2020 10:11

foxluck написав: Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад. Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.

Я человек тут новенький, но мне тоже так кажется.Купить для себя без риска - сейчас полно привлекательных предложений на вторичке. Для спекуляции и сдачи - коньюнктура может быстро измениться. После последних пандемических собятий я не уверен, что люди будут также активно лезть в тысячные муравейники, тем более далеко от центра.Врезалось в память детское воспоминание. Был первый раз на экскурсии в Лондоне и нас везли в центр на автобусе из Хитроу. А там огромный новый микрорайон таких же высоток, как сейчас строят у нас. Гид рассказывает - наш градостроительный просчет и ошибка.. Я в шоці. Для нас это просто супер. Она объясняет: полупустые, селятся только эмигранты и отребье. Для англичан же это просто ужас. В НЙ и Чикаго несколько иное отношение к небосребам, но там своя специфика, которой в Киеве нет.