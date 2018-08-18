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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:06
foxluck написав: Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего.
А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.
И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.
Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.
Совет Влада в начале 2019го года (если не раньше): в котлованы не лезть "форточка возможностей захлопнулась".
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19
Serg-ik написав: Natt написав:
На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов
Вас почитать-одна романтика и куча бабла. Расскажу о массаже со слов родственницы-массажистки, не Киев. Обучение-3 мес курсы при каком то гос мед учреждении, о есть не фуфло, есть какая-то корочка официальная. Дополнительно периодически ходит на коммерческие треннинги
Аренда кабинета, через день-2000 грн. Кабинет без душа-не вариант.
ЕВС ФОП-1040 грн. Без регистрации ФОП никто не даёт в аренду.
Есть расходы на масло, стирку.
Массаж общий, 1.5 часа.-450 грн, спина 45 мин-300.
3 общих массажа в день-потолок и по времени и по силам и займут они никак не 4.5 часа, а 8. Потому что нужно время на отдых, подготовку ( смена простыней и т.п)
Курс в 10 массажей заказывают очень редко, потому что это практически половина среднемесячной зарплаты в регионе.Три массажа в день ( хоть каких-то, а не общих)-редкость. Большая часть клиентов-на дому у клиента, ехать в кабинет не хотят или не могут. Это расходы на транспорт и потери времени.
До ФОП работала в салоне и в бассейне(спорткомплекс). Расценки-те же, на руки-половина суммы. С клиентами-жидковато. Не потому что плохой массажист ( в спорткомплекс попала с экзаменом, спортивный массажист принимал), а потому что нет желающих, массаж стоит дороже, чем поплавать час или в баню сходить.
Итог-8-10 тыс в мес. чистыми. С такими доходами даже на аренду не хватит.
Вы там много массажей перечислили, но это специализации, все виды один человек не умеет. В стомат кабинете лечит ребёнка, рвёт зубы, делает анестезию, ставит протезы не один врач, а разные.
Тут кто-то тоже про знакомую массажистку рассказывал: подняла двух детей, заработала на квартиру в Киеве себе + две на сдачу.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:23
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы
Нельзя целыми сутками 3й месяц подряд камлать на ПЦ. А тут именно это и происходит. Дирижируют Зрада с Виталием. Когда у них перерыв на обед включаются временные переселенцы: Хомяк, Чейндж Пм и Ричи. Ну и завсегдатаи ветки от них не отстают. Такое ощущение что всех покусал Франт
.
Ні, то Корона...то не Франт.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:24
Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
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