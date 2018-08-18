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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:00
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы
Нельзя целыми сутками 3й месяц подряд камлать на ПЦ. А тут именно это и происходит. Дирижируют Зрада с Виталием. Когда у них перерыв на обед включаются временные переселенцы: Хомяк, Чейндж Пм и Ричи. Ну и завсегдатаи ветки от них не отстают. Такое ощущение что всех покусал Франт.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:02
change_pm написав: Хомякоид написав:
Не задумывались почему граница между Речью Посполитой и московией до конца 18 века была по Днепру, но Кийов москали себе отяпали еще в середине 17 века, хотя там кроме древних развалин как на гравюрах и 30 тыс. населения ничего не было ?
Варум?
Очень сжато.
Русь была в средние века это територия вокруг Киева.
Московия просто украла это название, типа они русь, и имеют все права на наследие Киевской Руси.
Без Киева росия это московия, и к Древней Руси они имеют очень опосредственное отношение, а название росия полностью украденное. Без Киева это улус Золотой Орды.
Когда они оттяпали Киев в 17 веке, постепенно изменили название московия на россия. До 17 века на картах была московия.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:06
foxluck написав: Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Вряд ли КГС совсем все. Они "too big to fail" - будут на государственных дотациях (тянуть деньги с нашего бюджета и наших налогов). Или купят у них жилье для бюджетников за счет государства. Но сроки затягивать могут существенно и качество строительства и проектов оставляет желать лучшего.
А вот то что на них УкрБудовского навесили может висеть еще многие годы.
И еще из того куда я думаю не стоит лезть - интергалбуд. Там тоже может свалиться, но оно не государственное и спасать их не будут.
Вообще в котлованы сейчас лезть не вижу смысла (ну разве что уже совсем почти готовое), кому надо - покупайте только построенное или построенное пару лет назад.
Совет Влада в начале 2019го года (если не раньше): в котлованы не лезть "форточка возможностей захлопнулась".
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19
Serg-ik написав: Natt написав:
На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов
Вас почитать-одна романтика и куча бабла. Расскажу о массаже со слов родственницы-массажистки, не Киев. Обучение-3 мес курсы при каком то гос мед учреждении, о есть не фуфло, есть какая-то корочка официальная. Дополнительно периодически ходит на коммерческие треннинги
Аренда кабинета, через день-2000 грн. Кабинет без душа-не вариант.
ЕВС ФОП-1040 грн. Без регистрации ФОП никто не даёт в аренду.
Есть расходы на масло, стирку.
Массаж общий, 1.5 часа.-450 грн, спина 45 мин-300.
3 общих массажа в день-потолок и по времени и по силам и займут они никак не 4.5 часа, а 8. Потому что нужно время на отдых, подготовку ( смена простыней и т.п)
Курс в 10 массажей заказывают очень редко, потому что это практически половина среднемесячной зарплаты в регионе.Три массажа в день ( хоть каких-то, а не общих)-редкость. Большая часть клиентов-на дому у клиента, ехать в кабинет не хотят или не могут. Это расходы на транспорт и потери времени.
До ФОП работала в салоне и в бассейне(спорткомплекс). Расценки-те же, на руки-половина суммы. С клиентами-жидковато. Не потому что плохой массажист ( в спорткомплекс попала с экзаменом, спортивный массажист принимал), а потому что нет желающих, массаж стоит дороже, чем поплавать час или в баню сходить.
Итог-8-10 тыс в мес. чистыми. С такими доходами даже на аренду не хватит.
Вы там много массажей перечислили, но это специализации, все виды один человек не умеет. В стомат кабинете лечит ребёнка, рвёт зубы, делает анестезию, ставит протезы не один врач, а разные.
Тут кто-то тоже про знакомую массажистку рассказывал: подняла двух детей, заработала на квартиру в Киеве себе + две на сдачу.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:23
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ветка стала настолько скучной, шо капец. Трибеку что ли опять забанили?
Это потому что Вы забетонировались. Если все форумы по дизайну прочитали, то ищите новые темы
Нельзя целыми сутками 3й месяц подряд камлать на ПЦ. А тут именно это и происходит. Дирижируют Зрада с Виталием. Когда у них перерыв на обед включаются временные переселенцы: Хомяк, Чейндж Пм и Ричи. Ну и завсегдатаи ветки от них не отстают. Такое ощущение что всех покусал Франт
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:24
Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:40
BIGor написав: Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
Это не панацея. Когда-то очень-очень давно XXIй век Парцхаладзе тоже выходил на Лондонскую биржу. Кого и от чего это спасло?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:41
BIGor написав: Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
застройщики т.е. строители, или девелоперы? - это разные вещи.
думаю девелоперы.
в 2004-2008 году ряд украинских контор аля ТММ, 21 век и КДД групп (если имя не знакомое, то мощный недострой рядом с центальным загсом их рук дело) тоже привлекали деньги через АйПиО в Лондоне и частное размещение с котировкой в франкфурте. ТММ хотел сделать АйПиО еще в 2011 году на Лондонской бирже. 21 век еще миллионов 200 тяпнул у бондхолдеров по еврооблигациям
аудит у них всех был и им не помог, как не помог инвесторам увидеть хоть что-то из своих денег. аудит еще никому не помог.
прибыль девелопера согласно мсфо определяется как переоценка их проектов на продажу (95% их прибыли) плюс конечно проданное по факту в текущем году (5%). такую оценку для АйПиО делают конторы аля кольерз, найт френк, СиБиЕрИ и прочие консалтинговые компании в сфере недвижимости. оценка делается на основе предположений о том, за сколько и когда все будет продано минус какие расходы нужно будет понести. другими словами, отчетность КДД и 21 века в 2005-2008 гг. до кризиса показывала многомиллионные прибыли (сотни миллионов долларов в год), а потом - прямо наоборот.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:44
https://news.finance.ua/ru/news/-/47201 ... zaemshhika
На тему ипотеки. Банки хотят раздавать её айтишникам, но возникает вопрос - а на кой она айтишникам, если они уже сейчас могут взять рассрочку от застройщика дешевле и без кучи лишней волокиты?
Похоже эта ипотека никак на цены не повлияет с такими хотелками у банков.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:45
airmax78 написав: BIGor написав: Унуноктий написав:
Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.
Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.
Это не панацея. Когда-то очень-очень давно XXIй век Парцхаладзе тоже выходил на Лондонскую биржу. Кого и от чего это спасло?
парцхаладзе в лице 21 века на деньги инвесторов покупал у себя же участки. так что деньги инвесторов (как минимум значительная часть) не пропали даром
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