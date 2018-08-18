Natt написав: На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов На массажи ходят для общего тонуса, по рекомендации доктора, ну и еще есть ряд направлений - антицеллюлитные массажи, на которые толпами идут в "предегипетский" сезон, массажи лица, спортивный массаж, детские массажи, реабилитационнные массажи, на которые уже отправил доктор, всякие массажи камнями и бамбуковыми палками "ради удовольствия". Часть из этих видов

Вас почитать-одна романтика и куча бабла. Расскажу о массаже со слов родственницы-массажистки, не Киев. Обучение-3 мес курсы при каком то гос мед учреждении, о есть не фуфло, есть какая-то корочка официальная. Дополнительно периодически ходит на коммерческие треннингиАренда кабинета, через день-2000 грн. Кабинет без душа-не вариант.ЕВС ФОП-1040 грн. Без регистрации ФОП никто не даёт в аренду.Есть расходы на масло, стирку.Массаж общий, 1.5 часа.-450 грн, спина 45 мин-300.3 общих массажа в день-потолок и по времени и по силам и займут они никак не 4.5 часа, а 8. Потому что нужно время на отдых, подготовку ( смена простыней и т.п)Курс в 10 массажей заказывают очень редко, потому что это практически половина среднемесячной зарплаты в регионе.Три массажа в день ( хоть каких-то, а не общих)-редкость. Большая часть клиентов-на дому у клиента, ехать в кабинет не хотят или не могут. Это расходы на транспорт и потери времени.До ФОП работала в салоне и в бассейне(спорткомплекс). Расценки-те же, на руки-половина суммы. С клиентами-жидковато. Не потому что плохой массажист ( в спорткомплекс попала с экзаменом, спортивный массажист принимал), а потому что нет желающих, массаж стоит дороже, чем поплавать час или в баню сходить.Итог-8-10 тыс в мес. чистыми. С такими доходами даже на аренду не хватит.Вы там много массажей перечислили, но это специализации, все виды один человек не умеет. В стомат кабинете лечит ребёнка, рвёт зубы, делает анестезию, ставит протезы не один врач, а разные.