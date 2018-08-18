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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4241424242434244>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:47

  Santehnik написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/472015/30-letnij-ajtishnik-banki-opredelili-zhelaemogo-ipotechnogo-zaemshhika

На тему ипотеки. Банки хотят раздавать её айтишникам, но возникает вопрос - а на кой она айтишникам, если они уже сейчас могут взять рассрочку от застройщика дешевле и без кучи лишней волокиты?
Похоже эта ипотека никак на цены не повлияет с такими хотелками у банков.

деньги у банков дешевые а кредитовать некого, вот и метаются то в ипотеку, то еще в какую то крайность. Когда экономика стоит ничего никому не нужно. Даже возрождение ипотеки не принесет финансового результата, кредит мало дать еще вернуть нужно. И что в залоги брать, фастовские неликвиды?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:52

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....

Если это агенты, то это развод - этих квартир нет. Если реальные хозяева, то может быть всякое. Не все относятся к своим обязанностям серьезно.

Агенты.
Вчера одну из них посмотрел, наследный хрущик. Парень 30+ в ней жил с детства, потом с женой там жил, теперь сдаёт. Диваны -с 2007-2008 г. Цена-12 тыс. Я спросил: а что, раньше дороже сдавали? Ответ-"да", 12500, но скинули 500 грн. "тонко" чувствует рынок.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:02

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....

Если это агенты, то это развод - этих квартир нет. Если реальные хозяева, то может быть всякое. Не все относятся к своим обязанностям серьезно.

Агенты.
Вчера одну из них посмотрел, наследный хрущик. Парень 30+ в ней жил с детства, потом с женой там жил, теперь сдаёт. Диваны -с 2007-2008 г. Цена-12 тыс. Я спросил: а что, раньше дороже сдавали? Ответ-"да", 12500, но скинули 500 грн. "тонко" чувствует рынок.

У вас нет сердца. Был бы это ваш наследный хрущ - посмотрели бы мы на сколько бы вы сегодня упали по цене.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:08

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....

Если это агенты, то это развод - этих квартир нет. Если реальные хозяева, то может быть всякое. Не все относятся к своим обязанностям серьезно.

Агенты.
Вчера одну из них посмотрел, наследный хрущик. Парень 30+ в ней жил с детства, потом с женой там жил, теперь сдаёт. Диваны -с 2007-2008 г. Цена-12 тыс. Я спросил: а что, раньше дороже сдавали? Ответ-"да", 12500, но скинули 500 грн. "тонко" чувствует рынок.

Вы тоже должны относиться с пониманием - человек мысленно уже распределил эти деньги, потратил, а тут приходится практически свои 500 грн. отдавать. :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира не на 1 месяц сдается. 500 грн. - это 6000 грн. в год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:18

  airmax78 написав:Квартира не на 1 месяц сдается. 500 грн. - это 6000 грн. в год.

5 месяцев по 12000 и 6 мес по 10 000-выхлоп один, 60 000.
Вероятность того, что она простоит месяц сейчас и при такой цене-огромная. За 12 есть лучшая, ближе к метро, не могут сдать уже 2.5 недели
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:20

  Унуноктий написав:конченный, ещё раз спрашиваю при чём тут туристы????
трудно погуглить какой процент в какой стране мира арендует квартир а какой живёт в своих квартирах?


Тормоз, предложение аренды делится между долгосрочными и посуточными арендаторами. "Живут" в аренде долгосрочные, а посуточные, как правило, туристы.

Поэтому если ты считает долю по долгосрочным арендаторам - это одно. Если по квартирам в аренде - другое.

А теперь я процитирую тебе твою же писанину, на которую я отвечал:
  Унуноктий написав:в развитых странах о 50% до 70% квартир в аренде... нам ещё далеко


Вывод: учись грамотно выражать словами свои мысли!
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:На тему ипотеки. Банки хотят раздавать её айтишникам

Это ж классика. Лучший заемщик - тот, кому кредит и не нужен особо
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:56

  adeges написав:
  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Народ, а что кто слышал про КГС? У Меня есть друг инвестор, мерзкий старикашка типа Влада Харьковского, но с поразительным чутьём. Так вот он говорит что КГС всьо.

Немного оффтопа: недавно узнал, что все крупные застройщики в Польше котируются на Варшавской бирже. Ну Вы поняли, проходят соответсвенные аудиты у янгов, кпмг итд.


застройщики т.е. строители, или девелоперы? - это разные вещи.

думаю девелоперы.

в 2004-2008 году ряд украинских контор аля ТММ, 21 век и КДД групп (если имя не знакомое, то мощный недострой рядом с центальным загсом их рук дело) тоже привлекали деньги через АйПиО в Лондоне и частное размещение с котировкой в франкфурте. ТММ хотел сделать АйПиО еще в 2011 году на Лондонской бирже. 21 век еще миллионов 200 тяпнул у бондхолдеров по еврооблигациям

аудит у них всех был и им не помог, как не помог инвесторам увидеть хоть что-то из своих денег. аудит еще никому не помог.

прибыль девелопера согласно мсфо определяется как переоценка их проектов на продажу (95% их прибыли) плюс конечно проданное по факту в текущем году (5%). такую оценку для АйПиО делают конторы аля кольерз, найт френк, СиБиЕрИ и прочие консалтинговые компании в сфере недвижимости. оценка делается на основе предположений о том, за сколько и когда все будет продано минус какие расходы нужно будет понести. другими словами, отчетность КДД и 21 века в 2005-2008 гг. до кризиса показывала многомиллионные прибыли (сотни миллионов долларов в год), а потом - прямо наоборот.

ТММ с ее пару домов и 21 век - это не показатели всего рынка. Ну 5% они занимали. А вот была бы Аркада или Укрбуд на бирже под финансовым контролем - махинаций было бы намного меньше - и банкротами скорее всего небыли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:58

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....

Если это агенты, то это развод - этих квартир нет. Если реальные хозяева, то может быть всякое. Не все относятся к своим обязанностям серьезно.

Агенты.
Вчера одну из них посмотрел, наследный хрущик. Парень 30+ в ней жил с детства, потом с женой там жил, теперь сдаёт. Диваны -с 2007-2008 г. Цена-12 тыс. Я спросил: а что, раньше дороже сдавали? Ответ-"да", 12500, но скинули 500 грн. "тонко" чувствует рынок.

А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?
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