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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4241424242434244

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:05

  барабашов написав:А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?

Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:35

  airmax78 написав:
  барабашов написав:А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?

Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.

Не знаю, не знаю. Нищеброды не попадают многократно на полтосики.
В тред вызывается Сомик, необходим воскресный номер Ералаша "Эйр и полтосики" :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:40

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:НБУ я так понял стоит мертво на своем, деньги печатать не дает.
печатает, думаете откуда рефинансы под 8%?
[quote="4984893:Хомякоид"]

Согласен, думаю рванет рано или поздно. Посмотрел статистику.
Денежный агрегат M1 вырос больше чем на 50% во время зеленого.
Во время шеколадного за 5 лет вырос всего на 12%.
Дело времени.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?

никуда. уже свалил именно с этой. Сдает не первый раз
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:52

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:НБУ я так понял стоит мертво на своем, деньги печатать не дает.
печатает, думаете откуда рефинансы под 8%?
  Хомякоид написав:
Согласен, думаю рванет рано или поздно. Посмотрел статистику.
Денежный агрегат M1 вырос больше чем на 50% во время зеленого.
Во время шеколадного за 5 лет вырос всего на 12%.
Дело времени.

Хуже Пети-Шоколадного уже же не будет? За это топили. Аватарка голову не жмет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Квартира не на 1 месяц сдается. 500 грн. - это 6000 грн. в год.

5 месяцев по 12000 и 6 мес по 10 000-выхлоп один, 60 000.
Вероятность того, что она простоит месяц сейчас и при такой цене-огромная. За 12 есть лучшая, ближе к метро, не могут сдать уже 2.5 недели

Мышление нищеброда, скидывать 500, а не 2500, и терять каждый месяц простоя +10000 грн.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:56

  xio13 написав:Мышление нищеброда, скидывать 500, а не 2500, и терять каждый месяц простоя +10000 грн.

Поверхностно мыслите. Это называется удерживать рынок. Если бы все арендодатели так себя вели - аренда бы не падала, а арендаторы были бы стройнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:19

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Мышление нищеброда, скидывать 500, а не 2500, и терять каждый месяц простоя +10000 грн.

Поверхностно мыслите. Это называется удерживать рынок.

Похоже Макс снова решил продавать, но уже по новой стратегии. Раньше был не таким опытным, не удержал рынок, скинул полтосик
Вот Вам единомышленники, держите рынок вместе

https://www.country.ua/ua/buy/flat/5216 ... nal_rank_3

https://www.country.ua/ua/buy/flat/3846 ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Дело времени.
видится мне так, сначала искусственно продавят доходность валютных депозитов, чтобы в валюте невыгодно было сидеть, потом опустят курс до 26, чтобы пособирать дешёвую валюту с рынка, ну а в конце ходи сюдой 40-50 грн за $

Из-за перекоса финансовых потоков в сторону богатых, экономика Украины нежизнеспособна при инфляции меньше 15% и без периодических девальваций.

  Serg-ik написав:Вот Вам единомышленники, держите рынок вместе

вы ничего не понимаете, вот молодой талантливый амбициозный мерчендайзер покупает в центре квартиру за 160куе быстро становится супервайзером с зарплатой 500уе за 320 месяцев отбивает вложения и идёт на пенсию уже богатым лендлордом. Новое Украинское Экономическое Чудо.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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