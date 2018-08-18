Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:05
Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:35
Не знаю, не знаю. Нищеброды не попадают многократно на полтосики.
В тред вызывается Сомик, необходим воскресный номер Ералаша "Эйр и полтосики"
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:40
печатает, думаете откуда рефинансы под 8%?
[quote="4984893:Хомякоид"]
Согласен, думаю рванет рано или поздно. Посмотрел статистику.
Денежный агрегат M1 вырос больше чем на 50% во время зеленого.
Во время шеколадного за 5 лет вырос всего на 12%.
Дело времени.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
никуда. уже свалил именно с этой. Сдает не первый раз
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:52
Хуже Пети-Шоколадного уже же не будет? За это топили. Аватарка голову не жмет?
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:53
Мышление нищеброда, скидывать 500, а не 2500, и терять каждый месяц простоя +10000 грн.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:56
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:19
Похоже Макс снова решил продавать, но уже по новой стратегии. Раньше был не таким опытным, не удержал рынок, скинул полтосик
Вот Вам единомышленники, держите рынок вместе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
видится мне так, сначала искусственно продавят доходность валютных депозитов, чтобы в валюте невыгодно было сидеть, потом опустят курс до 26, чтобы пособирать дешёвую валюту с рынка, ну а в конце ходи сюдой 40-50 грн за $
Из-за перекоса финансовых потоков в сторону богатых, экономика Украины нежизнеспособна при инфляции меньше 15% и без периодических девальваций.
вы ничего не понимаете, вот молодой талантливый амбициозный мерчендайзер покупает в центре квартиру за 160куе быстро становится супервайзером с зарплатой 500уе за 320 месяцев отбивает вложения и идёт на пенсию уже богатым лендлордом. Новое Украинское Экономическое Чудо.
кто то здесь писал, уступлю 500 грн не куплю новый ноутбук.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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