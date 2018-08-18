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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4243424442454246>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Поверхностно мыслите. Это называется удерживать рынок.

Похоже Макс снова решил продавать, но уже по новой стратегии. Раньше был не таким опытным, не удержал рынок, скинул полтосик
Вот Вам единомышленники, держите рынок вместе

https://www.country.ua/ua/buy/flat/5216 ... nal_rank_3

https://www.country.ua/ua/buy/flat/3846 ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3

О, где вы уже смотрите квартиры: в респектабельных домах на Печерске, Подоле и в центре Шевченского района. Так держать, Серж! Рано или поздно вы доберетесь и до ОП Тетриса (или они до вас).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:06

  Хомякоид написав:
Согласен, думаю рванет рано или поздно. Посмотрел статистику.
Денежный агрегат M1 вырос больше чем на 50% во время зеленого.
Во время шеколадного за 5 лет вырос всего на 12%.
Дело времени.
[/quote]
Хуже Пети-Шоколадного уже же не будет? За это топили. Аватарка голову не жмет?[/quote]

Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.

Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:25

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.

Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте

Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  барабашов написав:А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?

Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.
Ну и я в Оранж Сити и Медовом)

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Востаннє редагувалось Унуноктий в Нед 07 чер, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:29

  Хомякоид написав: Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки. :D

Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки. :D

Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
Я думаю что на Ричмонде ты заработал хорошо.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов. Если инвестор не смог продать квартиру, застройщик обязан выкупить её с проффитом 20% годовых, он же пользовался всё это время деньгами! Прямо в законе прописать такую норму.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 чер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Поверхностно мыслите. Это называется удерживать рынок.

Похоже Макс снова решил продавать, но уже по новой стратегии. Раньше был не таким опытным, не удержал рынок, скинул полтосик
Вот Вам единомышленники, держите рынок вместе

https://www.country.ua/ua/buy/flat/5216 ... nal_rank_3

https://www.country.ua/ua/buy/flat/3846 ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... nal_rank_3

О, где вы уже смотрите квартиры: в респектабельных домах на Печерске, Подоле и в центре Шевченского района. Так держать, Серж! Рано или поздно вы доберетесь и до ОП Тетриса (или они до вас).

Не розумію сержа. Все правильно. Мопів німа, правильна кухня 6 метрів, правильні кімнати. Зрозуміло чому ціна як в тетрісах. До чого тут стьоб. НАДА БРАТЬ!!!!:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
Я думаю что на Ричмонде ты заработал хорошо.

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Все расчеты Сомилитарк выкладывал тут (хотя я просил его этого не делать). Там влет.
airmax78
 
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