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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:05
О, где вы уже смотрите квартиры: в респектабельных домах на Печерске, Подоле и в центре Шевченского района. Так держать, Серж! Рано или поздно вы доберетесь и до ОП Тетриса (или они до вас).
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:06
Хомякоид написав:
Согласен, думаю рванет рано или поздно. Посмотрел статистику.
Денежный агрегат M1 вырос больше чем на 50% во время зеленого.
Во время шеколадного за 5 лет вырос всего на 12%.
Дело времени.
[/quote]
Хуже Пети-Шоколадного уже же не будет? За это топили. Аватарка голову не жмет?[/quote]
Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:11
airmax78 написав:
Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:25
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте
Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:26
airmax78 написав: барабашов написав:
А он куда с неё валит - на клубнику к пшекам или ЛондОн в комнату как у Гевары меньше чем моя кровать?
Или прикупил себе рядом метров сто в бизнесе как Эйр?
Попрошу Эйра не трогать. Эйр - нищеброд. Тут под шумок у нас многие отоварились в Тетрисе, ЦП, РТ. Нет, пока, только никого на Грушевского 9А и в Даймонде.
Ну и я в Оранж Сити и Медовом)
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Нед 07 чер, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:29
Хомякоид написав:
Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки.
Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:30
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Не жмет. Так как, за сколько купили и где признаетесь ?
Посмеемся вместе после обвала. Посчитаем как говориться прибыля-убытки.
Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
Я думаю что на Ричмонде ты заработал хорошо.
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Унуноктий
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:31
airmax78 написав:
. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов. Если инвестор не смог продать квартиру, застройщик обязан выкупить её с проффитом 20% годовых, он же пользовался всё это время деньгами! Прямо в законе прописать такую норму.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 чер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32
airmax78 написав:
О, где вы уже смотрите квартиры: в респектабельных домах на Печерске, Подоле и в центре Шевченского района. Так держать, Серж! Рано или поздно вы доберетесь и до ОП Тетриса (или они до вас).
Не розумію сержа. Все правильно. Мопів німа, правильна кухня 6 метрів, правильні кімнати. Зрозуміло чому ціна як в тетрісах. До чого тут стьоб. НАДА БРАТЬ!!!!:-)
Всім процвітання!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32
Унуноктий написав:
airmax78 написав:Не хочу. Вы вон, с Сомиком, еще с моих влетов на Голосухе и Ричмонде никак закончить смеяться не можете. Не хочу вам давать новый повод.
Я думаю что на Ричмонде ты заработал хорошо.
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Все расчеты Сомилитарк выкладывал тут (хотя я просил его этого не делать). Там влет.
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airmax78
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