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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4243424442454246

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:34

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.

Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте

Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.


Государству нужно стимулировать казнокрадов.

Чем больше казнокрад украдет, тем больше потратит краденых денег на товары и услуги, в которых НДС, акцизы и тд..

Взятки, откаты, это все улучшает спрос на товары и услуги в стране.

Корумпированный чиновник = это главный в процветании экономики.
Востаннє редагувалось xio13 в Нед 07 чер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:36

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.

Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:38

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте

Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.


Государству нужно стимулировать казнокрадов.

Чем больше казнокрад украдет, тем больше потратит краденых денег на товары и услуги, в которых НДС, акцизы и тд..

Взятки, откаты, это все улучшает спрос на товары и услуги в стране.

Корумпированный чиновник = это главный в процветании экономики.

Казнокрадам и их родственника надо просто запретить выезжать из страны в течение всего срока пребывания в должности и 10 лет после увольнения. И вы скоро эту страну не узнаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
справедливость в том, что наше государство нищее как церковная крыса, поэтому ничего кроме повышения налогов вам здесь больше не предложат. Играйте и вы в овгз, предварительно изучите опыт рф. Кредитование нищеброда только первое время приносит проффит, в конце концов всегда кончается дефолтом, хотя бы потому что брать в долг проще чем проводить реформы, привлекать инвестиции, повышать покупательскую способность. Единственный стабильно растущий бизнес это похоронные бюро.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:05

vitaliian
А кому она нах нужна та полусталинка-полухрущёвка за 150куе(ремонт там какой???)?
И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
Неужели бумаги прям вдвое напечатали с 15го года?
барабашов
 
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