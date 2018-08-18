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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:34
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте
Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.
Государству нужно стимулировать казнокрадов.
Чем больше казнокрад украдет, тем больше потратит краденых денег на товары и услуги, в которых НДС, акцизы и тд..
Взятки, откаты, это все улучшает спрос на товары и услуги в стране.
Корумпированный чиновник = это главный в процветании экономики.
Востаннє редагувалось xio13
в Нед 07 чер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:36
vitaliian написав: airmax78 написав:
. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.
Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:38
xio13 написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Согласен. Еще надо обязать каждого, кому исполнилось 20 лет, арендовать квартиру.Это в рамках поддержки малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию. И назначить Приказом Минфина минимальную цену аренды в каждом регионе, которая обеспечивает не менее 8% годовых в валюте
Государство должно заботиться о гражданах, вкладывающих деньги в недвижимость страны, как бы предлагающих государству: приди, возьми с меня налоги, вот он я, во всех реестрах - с меня есть что взять. А что с вас взять, Серж? Что с вас государству? Поэтому да, защищенная доходность аренды (с которой опять же государство будет получать налоги) - это путь к процветанию.
Государству нужно стимулировать казнокрадов.
Чем больше казнокрад украдет, тем больше потратит краденых денег на товары и услуги, в которых НДС, акцизы и тд..
Взятки, откаты, это все улучшает спрос на товары и услуги в стране.
Корумпированный чиновник = это главный в процветании экономики.
Казнокрадам и их родственника надо просто запретить выезжать из страны в течение всего срока пребывания в должности и 10 лет после увольнения. И вы скоро эту страну не узнаете.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:46
airmax78 написав:
Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
справедливость в том, что наше государство нищее как церковная крыса, поэтому ничего кроме повышения налогов вам здесь больше не предложат. Играйте и вы в овгз, предварительно изучите опыт рф. Кредитование нищеброда только первое время приносит проффит, в конце концов всегда кончается дефолтом, хотя бы потому что брать в долг проще чем проводить реформы, привлекать инвестиции, повышать покупательскую способность. Единственный стабильно растущий бизнес это похоронные бюро.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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vitaliian
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:05
vitaliian
А кому она нах нужна та полусталинка-полухрущёвка за 150куе(ремонт там какой???)?
И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
Неужели бумаги прям вдвое напечатали с 15го года?
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барабашов
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:28
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.
Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги
и поднимающие ВВП
своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
Конские налоги и недвижимость. Это Вы серьезно написали?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:30
барабашов написав:
И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
нет ну я не ванга, зато хорошо помню курс 1,8 за $, дело не в количестве напечатанной бумаги, а в её обеспеченности, понимаете? Падение ввп примерно об этом. Вы верите в стабильную валюту в нищей стране? Стабильность это временное явление.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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vitaliian
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:30
барабашов написав:vitaliian
А кому она нах нужна та полусталинка-полухрущёвка за 150куе(ремонт там какой???)?
И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
Неужели бумаги прям вдвое напечатали с 15го года?
После сглаживания пика будет окола 40.
Временные пики могут дойти максимум до 60.
Запомните этот твит
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:34
Хомякоид написав:
После сглаживания пика будет окола 40.
Временные пики могут дойти максимум до 60.
Запомните этот твит
Все как попугаи про доллар по 60 заговорили.
МВФ придет и всем нальет
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:44
vitaliian написав: барабашов написав:
И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
нет ну я не ванга, зато хорошо помню курс 1,8 за $...е.
Действительно, если он смог подняться в 15(!!) раз, то почему бы ему не подняться всего в 2 раза
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