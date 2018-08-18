Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.
Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
Потому, что деньги нужны сейчас, много и сразу, а не когда-нибудь в виде налогов и если смогут забрать.
P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?