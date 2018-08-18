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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4245424642474248>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:48

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.

Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?

Потому, что деньги нужны сейчас, много и сразу, а не когда-нибудь в виде налогов и если смогут забрать.

P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?


Как куда? В Одессу, там если что и денег на старт вам напечатают
Зображення
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так Макс уже таки взял? Покровский Посад наверное 0)

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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:35

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
нет ну я не ванга, зато хорошо помню курс 1,8 за $...е.

Действительно, если он смог подняться в 15(!!) раз, то почему бы ему не подняться всего в 2 раза

Да предпосылки то какие?
В 98 занимал Пустовойтенко и ЛАзарь деньги под 60% чтоб зарплаты бюджетникам платить, в 08-09г.г. тоже мутили-крутили с кредитами каждому бомжу под 20% и в скв да просто правление грабило свои банки,в 14-15г.г. - война отбор территории и опять пилёж и грабёж банковской системы - сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:47

  барабашов написав:Да предпосылки то какие?
В 98 занимал Пустовойтенко и ЛАзарь деньги под 60% чтоб зарплаты бюджетникам платить, в 08-09г.г. тоже мутили-крутили с кредитами каждому бомжу под 20% и в скв да просто правление грабило свои банки,в 14-15г.г. - война отбор территории и опять пилёж и грабёж банковской системы - сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?

Говорят (я не смотрел) Голобородько в кино дефолт объявил.
Вроде как не по фэншуй.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:53

  Richi написав:
  airmax78 написав:Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?

Потому, что деньги нужны сейчас, много и сразу, а не когда-нибудь в виде налогов и если смогут забрать.

P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?

Я не собираюсь никуда "бежать" в ближайшее время. У меня душа болит за несправедливость по отношению к разным типам инвесторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:54

  Loft написав:Так Макс уже таки взял? Покровский Посад наверное 0)

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Хотел ПП. Но там на Глубочицкой повунькивает почти также как на Голосеевской. У меня аж дежавю случилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
выход нерезов из овгз, падение ввп (значит необеспеченной денежной массы стало больше), низкие ставки способствуют оттоку гривны из банковской системы, значит несвязанная гривна гуляет по рынку и может заглянуть в обменник. Дефицит бюджета 10 ярдов долларов чем покрывать? Внешние долги никто не отменял.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:14

  vitaliian написав:
  барабашов написав:сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
выход нерезов из овгз, падение ввп (значит необеспеченной денежной массы стало больше), низкие ставки способствуют оттоку гривны из банковской системы, значит несвязанная гривна гуляет по рынку и может заглянуть в обменник. Дефицит бюджета 10 ярдов долларов чем покрывать? Внешние долги никто не отменял.

Ну, расскажите нам, где эта свободная гривна гуляет. У бюджетников и пенсионеров?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, расскажите нам, где эта свободная гривна гуляет. У бюджетников и пенсионеров?
бородатые пенсы среди них тоже есть.Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 чер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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