Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:. Считаю, что арендодатели и продавцы недвижимости должны координировать свои действия раз государство самоустранилось от этой функции и не может обеспечить нормальные 20% годовых на аренде или хотя бы +50% на перепродаже.
заодно они могли бы компенсировать покупателям падение доходов.
Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
Потому, что деньги нужны сейчас, много и сразу, а не когда-нибудь в виде налогов и если смогут забрать.
P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?
барабашов написав:И с какого будет доллар 40-50? А почему не 80 или сто?
нет ну я не ванга, зато хорошо помню курс 1,8 за $...е.
Действительно, если он смог подняться в 15(!!) раз, то почему бы ему не подняться всего в 2 раза
Да предпосылки то какие? В 98 занимал Пустовойтенко и ЛАзарь деньги под 60% чтоб зарплаты бюджетникам платить, в 08-09г.г. тоже мутили-крутили с кредитами каждому бомжу под 20% и в скв да просто правление грабило свои банки,в 14-15г.г. - война отбор территории и опять пилёж и грабёж банковской системы - сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
барабашов написав:Да предпосылки то какие? В 98 занимал Пустовойтенко и ЛАзарь деньги под 60% чтоб зарплаты бюджетникам платить, в 08-09г.г. тоже мутили-крутили с кредитами каждому бомжу под 20% и в скв да просто правление грабило свои банки,в 14-15г.г. - война отбор территории и опять пилёж и грабёж банковской системы - сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
Говорят (я не смотрел) Голобородько в кино дефолт объявил. Вроде как не по фэншуй.
airmax78 написав:Почему спекулям, скупающим валютные ОВГЗ: и гарантированная доходность и освобождение от налогов. А рискующим всей своей инвестицией инвесторам в киевскую недвигу, людям, несущим риски несопоставимые с жизнью, платящим потом конские налоги и поднимающие ВВП своими кровно заработанными - только какие-то новые налоги и поборы? Где справедливость?
Потому, что деньги нужны сейчас, много и сразу, а не когда-нибудь в виде налогов и если смогут забрать.
P.S. И Вы уже всеми копытами в бетоне, без денег, в режиме ожидания. Недвижимость не вывезти. Куда вам бежать?
Я не собираюсь никуда "бежать" в ближайшее время. У меня душа болит за несправедливость по отношению к разным типам инвесторов.
барабашов написав:сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
выход нерезов из овгз, падение ввп (значит необеспеченной денежной массы стало больше), низкие ставки способствуют оттоку гривны из банковской системы, значит несвязанная гривна гуляет по рынку и может заглянуть в обменник. Дефицит бюджета 10 ярдов долларов чем покрывать? Внешние долги никто не отменял.
барабашов написав:сейчас то что, с каких делов курс резко вдвое и более прыгнет?
выход нерезов из овгз, падение ввп (значит необеспеченной денежной массы стало больше), низкие ставки способствуют оттоку гривны из банковской системы, значит несвязанная гривна гуляет по рынку и может заглянуть в обменник. Дефицит бюджета 10 ярдов долларов чем покрывать? Внешние долги никто не отменял.
Ну, расскажите нам, где эта свободная гривна гуляет. У бюджетников и пенсионеров?