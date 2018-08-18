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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 чер, 2020 20:51
Що у світі діється? Дивлюся BBC по звичці - в Лондоні, Ліверпулі і багато де в світі продовжуються протести. Де Ліверпуль, а де Міннесота? Це у порівнянні якби менти десь в Білорусі чи Сургуті прибили когось, то хіба когось у нас воно зацікавило? Ну придавили чорного випадково, бо передозував... А уявіть що б було якби чорний поліцейський придавив випадково білого. Ну що? А нічого. Цим би навіть місцева жовта газета не зацікавилась.
До чого це я. Всім потрібні українці! Полякам, чехам, литовцям, італійцям, португальцям та навіть англійцям! Дивіться як поляки та чехи показують дулі Меркель із її нав'язливою ідеєю розділити біженців на весь ЄС. Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.
Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії
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The_Rebel
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:06
The_Rebel написав:
чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. ї
Так двері вже відчинені давно. Але розвитку не має. Бо приїзжають лише грабувати українців, з благословєнія наших можновладців, що продають нас, як худобу.
"Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку. Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства."
Все те саме. Нічого нового.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:12
[quote="4985291:The_Rebel" Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.
Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії[/quote]
В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.
Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.
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Libo
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:19
Libo написав:
Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Пфффф... ты на любой ветке сумеешь на евреев помочиться. Очередной приступ юдофобии на фоне хронического делирия?
Libo написав:
Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества
А это и вовсе Mein Kampf какой-то
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 07 чер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:22
Libo написав:
В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.
Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.
Оплот белой расы. Только я не могу понять: почему у нас обочины дорог как в Западной Африке, а дома простых украинцев выглядят хуже чем в Каире?
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:26
airmax78 написав: Libo написав:
В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.
Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.
Оплот белой расы. Только я не могу понять: почему у нас обочины дорог как в Западной Африке, а дома простых украинцев выглядят хуже чем в Каире?
Эйр - ви таки эврэй или нет?
Я ща не по маме, а за внутри себя, а не в трюселях, как ощущаете?
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барабашов
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:32
барабашов написав: airmax78 написав: Libo написав:
В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.
Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.
Оплот белой расы. Только я не могу понять: почему у нас обочины дорог как в Западной Африке, а дома простых украинцев выглядят хуже чем в Каире?
Эйр - ви таки эврэй или нет?
Я ща не по маме, а за внутри себя, а не в трюселях, как ощущаете?
Я интернационалист. По культурному уровню и эстетическому воспитанию людей делю.
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:39
zРадио написав: Libo написав:
Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Пфффф... ты на любой ветке сумеешь на евреев помочиться. Очередной приступ юдофобии на фоне хронического делирия?
Libo написав:
Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества
А это и вовсе Mein Kampf какой-то
Это не я, это президент Никсон так сказал. И в его словах я не заметил никакой мочи на евреев.
А про Mein Kampf ты это по причине своего валдайского убожества и из зависти. Непонятно сам ты кто и от кого. От обезьяны с московских болот. С пихты. Твои предки горькие шишки еловые ели и ругали свою судьбу. Ни белый, ни черный и не монголоид. Чухонь. Мордва. Русский одним словом. Зловонный аппендикс человечества.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:47
Libo написав:
Это не я, это президент Никсон так сказал. И в его словах я не заметил никакой мочи на евреев.
А ну ка дай пруф на теплые слова Никсона в отношении украинской диаспоры и замечание о том, что они не относятся к еврейской диаспоре.
Потому что есть подозрения, что ты звездишь.
А русские то тут причем? Я смеюсь с колхозников, как ты, возомнивших себя носителями какого-то "особенного генофонда". Среди русских такие тоже есть, и они так же смешны, как ты
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:47
airmax78 написав: Libo написав:
В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.
Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.
Оплот белой расы. Только я не могу понять: почему у нас обочины дорог как в Западной Африке, а дома простых украинцев выглядят хуже чем в Каире?
Предположу, что швондеры за много десятилетий подсобили. Быстро перевоспитать не выйдет. Но процесс идёт. Помню в свою лейтенантскую бытность после пикника на природе лишь один я с женой собирал весь мусор в пакеты и уносил с собой. Все смотрели как на инопланетянина "мы ж собрали в кучу!!! Зачем его брать с собой?"
А сейчас все эти люди в фейсбучиках простят картинки свиней и людей, бросающих мусор , ставя знак равенства. Наверное ж что-то поняли.
Ну и открытые двери в Европу помогают: смотрят, как там живут, как придерживаются чистоты.
Думаю в этом направлении прогноз позитивный.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 чер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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