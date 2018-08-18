Додано: Нед 07 чер, 2020 21:12

[quote="4985291:The_Rebel" Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії[/quote]В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. Иметь украинское происхождение в Америке это круто, особенно сейчас. Даже всякие там одесские или шаргородские евреи с гордостью называют себя в Америке украинцами.Ты действительно думаешь, что нашу милую, этот самый ласый кусок отдадут киргиизам? Да за неё борьба веками велась и еще не прекратилась. Наше место на самом видном месте в короне человечества. Мы сохраненный генофонд самого красивого, самого чистого и неиспорченного белого человечества. Бог очень милостив к нам.