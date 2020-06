Додано: Нед 07 чер, 2020 21:48

The_Rebel написав: Що у світі діється? Дивлюся BBC по звичці - в Лондоні, Ліверпулі і багато де в світі продовжуються протести. Де Ліверпуль, а де Міннесота? Це у порівнянні якби менти десь в Білорусі чи Сургуті прибили когось, то хіба когось у нас воно зацікавило? Ну придавили чорного випадково, бо передозував... А уявіть що б було якби чорний поліцейський придавив випадково білого. Ну що? А нічого. Цим би навіть місцева жовта газета не зацікавилась.

До чого це я. Всім потрібні українці! Полякам, чехам, литовцям, італійцям, португальцям та навіть англійцям! Дивіться як поляки та чехи показують дулі Меркель із її нав'язливою ідеєю розділити біженців на весь ЄС. Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.

Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії

те що ти назвав Диким полем, це воно колись було і ним зараз є: ОРДЛО



те що ти назвав Диким полем, це воно колись було і ним зараз є: ОРДЛО

Решта України досить таки цивілізована та Європейська (за винятком Трайбек, Долярчиків та Характерників і їм подібним типам )

