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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42464247424842494250>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що у світі діється? Дивлюся BBC по звичці - в Лондоні, Ліверпулі і багато де в світі продовжуються протести. Де Ліверпуль, а де Міннесота? Це у порівнянні якби менти десь в Білорусі чи Сургуті прибили когось, то хіба когось у нас воно зацікавило? Ну придавили чорного випадково, бо передозував... А уявіть що б було якби чорний поліцейський придавив випадково білого. Ну що? А нічого. Цим би навіть місцева жовта газета не зацікавилась.
До чого це я. Всім потрібні українці! Полякам, чехам, литовцям, італійцям, португальцям та навіть англійцям! Дивіться як поляки та чехи показують дулі Меркель із її нав'язливою ідеєю розділити біженців на весь ЄС. Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.
Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:48

  The_Rebel написав:Що у світі діється? Дивлюся BBC по звичці - в Лондоні, Ліверпулі і багато де в світі продовжуються протести. Де Ліверпуль, а де Міннесота? Це у порівнянні якби менти десь в Білорусі чи Сургуті прибили когось, то хіба когось у нас воно зацікавило? Ну придавили чорного випадково, бо передозував... А уявіть що б було якби чорний поліцейський придавив випадково білого. Ну що? А нічого. Цим би навіть місцева жовта газета не зацікавилась.
До чого це я. Всім потрібні українці! Полякам, чехам, литовцям, італійцям, португальцям та навіть англійцям! Дивіться як поляки та чехи показують дулі Меркель із її нав'язливою ідеєю розділити біженців на весь ЄС. Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.
Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії

те що ти назвав Диким полем, це воно колись було і ним зараз є: ОРДЛО

Решта України досить таки цивілізована та Європейська (за винятком Трайбек, Долярчиків та Характерників і їм подібним типам )
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Наверное ж что-то поняли.
поняли что без мордокниги человеком не станешь. Видел я интервью с одним крутым директором по маркетингу, он сказал что принципиально не берет на работу людей у которых нет аккаунта в соц.сетях. Mein Kampf 21го века. де*** может испортить любую светлую идею способом её реализации.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:00

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Наверное ж что-то поняли.
поняли что без мордокниги человеком не станешь. Видел я интервью с одним крутым директором по маркетингу, он сказал что принципиально не берет на работу людей у которых нет аккаунта в соц.сетях. Mein Kampf 21го века. де*** может испортить любую светлую идею способом её реализации.

по моєму, Б Гейстс чи хто там сказав, якщо тебе нема в інтернеті - ти не існуєш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:06

  The_Rebel написав:Що у світі діється? Дивлюся BBC по звичці - в Лондоні, Ліверпулі і багато де в світі продовжуються протести. Де Ліверпуль, а де Міннесота? Це у порівнянні якби менти десь в Білорусі чи Сургуті прибили когось, то хіба когось у нас воно зацікавило? Ну придавили чорного випадково, бо передозував... А уявіть що б було якби чорний поліцейський придавив випадково білого. Ну що? А нічого. Цим би навіть місцева жовта газета не зацікавилась.
До чого це я. Всім потрібні українці! Полякам, чехам, литовцям, італійцям, португальцям та навіть англійцям! Дивіться як поляки та чехи показують дулі Меркель із її нав'язливою ідеєю розділити біженців на весь ЄС. Потрібні тільки українці, навіть на нелегалів з України закривають очі. А чого? Бо українці тільки в себе вдома майданять, а у світі важко працюють і сидять тихо. На відміну від біженців/чорних які дуже полюбляють сидіти на дотаціях і розмножуватись. Поляки/чехи/литовці дивляться на західні країни і офігівають, бо там скоро місцеві люди будуть у меншості в себе вдома. А чому усі так хочуть українців? Бо втрачаючи свою робочу силу, яка поїхала на Захід, вони заміняють її українцями. А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець. На відміну від біженців/азіатів/африканців.
Так от гури нерухомості. А чи зможе Україна так само відкрити двері для якоїсь нації, щоб замінити втрачених людей? Щоб був розвиток, тим самим подорожчання нерухомості. Хто може сюди приїхати? Може Киргизи чи якась екзотика типу Бангладеш. Адже по динаміці видно, що без зовнішнього вливання людей Україну чекає поступове опустіння і потім просто розділять це Дике Поле між сусідніми державами, як уже неоднократно було в історії


Ні.
Ні.
Ні.

Дні цієї держави вже пораховані.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:10

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:Вас почитать-одна романтика и куча бабла. Расскажу о массаже со слов родственницы-массажистки, не Киев.
Итог-8-10 тыс в мес. чистыми. С такими доходами даже на аренду не хватит.

Тут кто-то тоже про знакомую массажистку рассказывал: подняла двух детей, заработала на квартиру в Киеве себе + две на сдачу.


собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:12

  Libo написав:В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. :) :) :)

В Англії вони також є. І школи, і власна церква в центрі Лондона на Холланд парк. Але в основному їх відвідують новоприбулі українці. 2-ге покоління ще може щось від батьків пам'ятає, і то малий відсоток. Ну а за 3-тє і говорити нічого, вони тільки чули що їх предки українці, але не всі покажуть на карті де ця Україна. Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"
Для порівняння асиміляції - в Чехії є значна діаспора в'єтнамців. Вони приїхали ще за соц.табору, тобто 30-40 років назад. Але якщо українця після 5 років у Чехії важко відрізнити, то ці в'єтнамці ще до цих пір не говорять нормально на чеській
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:15

  The_Rebel написав: А українець у вже 2-му поколінні це майже чистокровний асимільований чех/поляк/литовець.
моя знакомая подружилась с местной после 3х месяцев пребывания в Чехии, так буд-то они выросли в одном дворе
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:25

  investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.


Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:29

  zРадио написав:
  investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.


Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов :mrgreen:

Ну и сравните количество спортлайфов в Киеве и во всех остальных городах Украины вместе взятых.
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