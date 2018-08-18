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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4247424842494250>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:34

  zРадио написав:
  investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.


Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов :mrgreen:


А в регионах стоимость помещений, зарплата персонала и стоимость посещений тоже будет киевская? Или просто в столице выбрали контингент и надо зарабатывать дальше?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35

  The_Rebel написав:
  Libo написав:В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.
Только не соглашусь с тобой, что укропы ассимилируются. В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. :) :) :)

В Англії вони також є. І школи, і власна церква в центрі Лондона на Холланд парк. Але в основному їх відвідують новоприбулі українці. 2-ге покоління ще може щось від батьків пам'ятає, і то малий відсоток. Ну а за 3-тє і говорити нічого, вони тільки чули що їх предки українці, але не всі покажуть на карті де ця Україна. Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"
Для порівняння асиміляції - в Чехії є значна діаспора в'єтнамців. Вони приїхали ще за соц.табору, тобто 30-40 років назад. Але якщо українця після 5 років у Чехії важко відрізнити, то ці в'єтнамці ще до цих пір не говорять нормально на чеській

За свого не приймуть, так як мову ти все одно будеш знати гірше за місцевих і акцент буде інший. Але мене через рік життя в Польщі приймали часто за словака.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:37

  The_Rebel написав: Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"


Моє чадо так само колись плакало і нудило, але наразі дуже вдячне за мою наполегливість і жорстокість у цьому питанні. Скрізь так є й буде. І китайська, і єврейська малеча там не розуміє и плаче, чому вони повинні вчити мову, якою мало хто користується. Згодом розуміють що до чого. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:38

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.


Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов :mrgreen:

Ну и сравните количество спортлайфов в Киеве и во всех остальных городах Украины вместе взятых.


Смысл? Это киевская сеть, которая пошла расширяться в регионы. Разницу понимаешь? Я же не предлагаю мерять объем региональных рынков продуктового ритейла по днепропетровской сети АТБ! Их магазинов в Днепре будет больше, чем в Киеве, и о чем это говорит? Вообще ни о чем!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:39

  zРадио написав:
  investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.

Массажистка НЕ в Киеве - едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве - может скопить на квартиру и образование детей.


Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов :mrgreen:


зРадио, ну такого глупого комментария я от вас не ожидал.

Во-первых, региональная сеть существенно повышает капитализацию компании, а Дима неоднократно говорил, что его конечная цель - продаться стратегическому инвестору.

Во-вторых, давайте сравним количество Спортлайфов в Виннице и в Киеве. Сколько в Виннице? 1шт? А в Киеве?

В-третьих, Киев имеет кроме Спортлайфа еще Н-цать клубов и сетей. А сколько в Житомире? Сколько в Сумах спортклубов класса Царский, Жимммакс, 5элемент?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40

  Libo написав:
  The_Rebel написав: Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"


Моє чадо так само колись плакало і нудило, але наразі дуже вдячне за мою наполегливість і жорстокість у цьому питанні. Скрізь так є й буде. І китайська, і єврейська малеча там не розуміє и плаче, чому вони повинні вчити мову, якою мало хто користується. Згодом розуміють що до чого. 8)

А ще маленькі дітки плачуть, бо їм цюцю не купили, тому будем годувати діток цюцями і колою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40

Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40

  vano80 написав:
А в регионах стоимость помещений, зарплата персонала и стоимость посещений тоже будет киевская? Или просто в столице выбрали контингент и надо зарабатывать дальше?


А я разве спорю? Претензии в адрес investorkiev, плиз - это он уверяет, что в Киеве километровые очереди неудовлетворенного спроса. Так что, по его логике, контингент в столице не "выбрали". Но зачет-то полезли в депрессивные регионы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:44

  Grand Touring написав:Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.


У некоторых получается. Это классно. На клубничный сезон, на свежий мед, на вареники с вишнями и на белый налив в Киев. В этом году, правда, через двухнедельную изоляцию, но перетерпят, ничего страшного, пусть посидят.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45

  investorkiev написав:зРадио, ну такого глупого комментария я от вас не ожидал.

Во-первых, региональная сеть существенно повышает капитализацию компании, а Дима неоднократно говорил, что его конечная цель - продаться стратегическому инвестору.


Капитализацию в первую очередь существенно повышает растущая EBITDA! И идти в депрессивные регионы, когда в Киеве неудовлетворенный спрос - это снижать EBITDA margin (вам ли, MBA, это не понимать?)

  investorkiev написав:Во-вторых, давайте сравним количество Спортлайфов в Виннице и в Киеве. Сколько в Виннице? 1шт? А в Киеве?


Уже ответил в прошлом комментарии

  investorkiev написав:В-третьих, Киев имеет кроме Спортлайфа еще Н-цать клубов и сетей. А сколько в Житомире? Сколько в Сумах спортклубов класса Царский, Жимммакс, 5элемент?


Ну да - а в регионах то других клубов нет, ага :mrgreen: Вы продолжаете аргументировать в духе "того, чего я не знаю, не существует в природе"
zРадио
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