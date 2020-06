Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35

The_Rebel написав: Libo написав: В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.

В Америке работают украинские школы, созданные еще переселенцами предыдущих волн более века назад. Сохраняют нашу співучу мову, чтут украинское традиции и культуру. В свое время президент Никсон сказал, что в Америке украинская диаспора одна из самых дисциплинированых, трудолюбивых и созидательных. Если только не считать диаспорой американское еврейство.

В Англії вони також є. І школи, і власна церква в центрі Лондона на Холланд парк. Але в основному їх відвідують новоприбулі українці. 2-ге покоління ще може щось від батьків пам'ятає, і то малий відсоток. Ну а за 3-тє і говорити нічого, вони тільки чули що їх предки українці, але не всі покажуть на карті де ця Україна. Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"

В Англії вони також є. І школи, і власна церква в центрі Лондона на Холланд парк. Але в основному їх відвідують новоприбулі українці. 2-ге покоління ще може щось від батьків пам'ятає, і то малий відсоток. Ну а за 3-тє і говорити нічого, вони тільки чули що їх предки українці, але не всі покажуть на карті де ця Україна. Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"

Для порівняння асиміляції - в Чехії є значна діаспора в'єтнамців. Вони приїхали ще за соц.табору, тобто 30-40 років назад. Але якщо українця після 5 років у Чехії важко відрізнити, то ці в'єтнамці ще до цих пір не говорять нормально на чеській

За свого не приймуть, так як мову ти все одно будеш знати гірше за місцевих і акцент буде інший. Але мене через рік життя в Польщі приймали часто за словака.

