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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:34
zРадио написав: investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.
Массажистка НЕ в Киеве
- едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве
- может скопить на квартиру и образование детей.
Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов
А в регионах стоимость помещений, зарплата персонала и стоимость посещений тоже будет киевская? Или просто в столице выбрали контингент и надо зарабатывать дальше?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35
The_Rebel написав:
В Англії вони також є. І школи, і власна церква в центрі Лондона на Холланд парк. Але в основному їх відвідують новоприбулі українці. 2-ге покоління ще може щось від батьків пам'ятає, і то малий відсоток. Ну а за 3-тє і говорити нічого, вони тільки чули що їх предки українці, але не всі покажуть на карті де ця Україна. Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"
Для порівняння асиміляції - в Чехії є значна діаспора в'єтнамців. Вони приїхали ще за соц.табору, тобто 30-40 років назад. Але якщо українця після 5 років у Чехії важко відрізнити, то ці в'єтнамці ще до цих пір не говорять нормально на чеській
За свого не приймуть, так як мову ти все одно будеш знати гірше за місцевих і акцент буде інший. Але мене через рік життя в Польщі приймали часто за словака.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:37
The_Rebel написав:
Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"
Моє чадо так само колись плакало і нудило, але наразі дуже вдячне за мою наполегливість і жорстокість у цьому питанні. Скрізь так є й буде. І китайська, і єврейська малеча там не розуміє и плаче, чому вони повинні вчити мову, якою мало хто користується. Згодом розуміють що до чого.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:38
airmax78 написав: zРадио написав: investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.
Массажистка НЕ в Киеве
- едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве
- может скопить на квартиру и образование детей.
Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов
Ну и сравните количество спортлайфов в Киеве и во всех остальных городах Украины вместе взятых.
Смысл? Это киевская сеть, которая пошла расширяться в регионы
. Разницу понимаешь? Я же не предлагаю мерять объем региональных рынков продуктового ритейла по днепропетровской сети АТБ! Их магазинов в Днепре будет больше, чем в Киеве, и о чем это говорит? Вообще ни о чем!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:39
zРадио написав: investorkiev написав:
собственно вы наглядно в выделенных словах показали разницу, почему Киев - центр притяжения всей страны и самый актуальный город в стране.
Массажистка НЕ в Киеве
- едва сводит концы с концами. Массажистка В Киеве
- может скопить на квартиру и образование детей.
Вот же глупые владельцы Спортлайфа - вместо того, чтобы продолжать расширять сеть клубов в процветающем Киеве с его очередями из клиентов на массаж, пошли развивать региональную сеть в 20-и других городах, где массажистки сводят концы с концами вследствие нищеты клиентов
зРадио, ну такого глупого комментария я от вас не ожидал.
Во-первых, региональная сеть существенно повышает капитализацию компании, а Дима неоднократно говорил, что его конечная цель - продаться стратегическому инвестору.
Во-вторых, давайте сравним количество Спортлайфов в Виннице и в Киеве. Сколько в Виннице? 1шт? А в Киеве?
В-третьих, Киев имеет кроме Спортлайфа еще Н-цать клубов и сетей. А сколько в Житомире? Сколько в Сумах спортклубов класса Царский, Жимммакс, 5элемент?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40
Libo написав: The_Rebel написав:
Я спочатку знімав у тернопільської родини - вони свою дитину також в суботню українську школу віддали. Так дитина кожної суботи плакала, бо не розуміла чого її однокласники гуляють, а вона в суботу має йти навчатися. І нащо воно їй потрібно, де пригодиться? "Насильно мил не будешь"
Моє чадо так само колись плакало і нудило, але наразі дуже вдячне за мою наполегливість і жорстокість у цьому питанні. Скрізь так є й буде. І китайська, і єврейська малеча там не розуміє и плаче, чому вони повинні вчити мову, якою мало хто користується. Згодом розуміють що до чого.
А ще маленькі дітки плачуть, бо їм цюцю не купили, тому будем годувати діток цюцями і колою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40
Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40
vano80 написав:
А в регионах стоимость помещений, зарплата персонала и стоимость посещений тоже будет киевская? Или просто в столице выбрали контингент и надо зарабатывать дальше?
А я разве спорю? Претензии в адрес investorkiev
, плиз - это он уверяет, что в Киеве километровые очереди неудовлетворенного спроса. Так что, по его логике, контингент в столице не "выбрали". Но зачет-то полезли в депрессивные регионы...
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:44
Grand Touring написав:
Киев - хороший город, с возможностями и прекрасными жителями, но у человека жизнь одна, невозможно одновременно жить в Киеве, Праге, Братиславе, другом не менее интересном европейском городе.
У некоторых получается. Это классно. На клубничный сезон, на свежий мед, на вареники с вишнями и на белый налив в Киев. В этом году, правда, через двухнедельную изоляцию, но перетерпят, ничего страшного, пусть посидят.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45
investorkiev написав:
зРадио, ну такого глупого комментария я от вас не ожидал.
Во-первых, региональная сеть существенно повышает капитализацию компании, а Дима неоднократно говорил, что его конечная цель - продаться стратегическому инвестору.
Капитализацию в первую очередь существенно повышает растущая EBITDA! И идти в депрессивные регионы, когда в Киеве неудовлетворенный спрос - это снижать EBITDA margin (вам ли, MBA, это не понимать?)
investorkiev написав:
Во-вторых, давайте сравним количество Спортлайфов в Виннице и в Киеве. Сколько в Виннице? 1шт? А в Киеве?
Уже ответил в прошлом комментарии
investorkiev написав:
В-третьих, Киев имеет кроме Спортлайфа еще Н-цать клубов и сетей. А сколько в Житомире? Сколько в Сумах спортклубов класса Царский, Жимммакс, 5элемент?
Ну да - а в регионах то других клубов нет, ага
Вы продолжаете аргументировать в духе "того, чего я не знаю, не существует в природе"
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