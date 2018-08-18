Додано: Нед 07 чер, 2020 23:12

zРадио написав: Ну да - а в регионах то других клубов нет, ага Вы продолжаете аргументировать в духе "того, чего я не знаю, не существует в природе" Ну да - а в регионах то других клубов нет, агаВы продолжаете аргументировать в духе "того, чего я не знаю, не существует в природе"

итак, Спортлайф: по Украине 67 клубов, из них половина (32 по состоянию на 18 год) - в Киеве, видимо еще пару в пригородах Киева.Итак, в столице 50% от всех Спортлайфов. Не 10%, не 15% (что соответствовало бы пропорции населения по стране), а 50% !!!!! Чуть ли не в 10 раз больше спортлайфов на душу населения в Киеве, чем по всей остальной стране.В спортлайфах работают массажисты. В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру. Не в Киеве - только на пропитание. Это ж не я сказал, это сразу два форумчанина сказали про своих знакомых массажистов.Сильпо аналогично. По вашей логике - так нужно было не открывать им 450 магазинов по стране, а натыкать в каждом доме в Киеве. Это бред. Но Мегамаркет так и развивается - он присутствует только в Киеве (когда мы с ним работали, так и было, сейчас гуглить лень). Потому что спрос в Киеве. Деньги в Киеве. Концентрация всего - в Киеве.Поверьте что выручка среднего Сильпо в Киеве и среднего Сильпо в Житомире отличаются в разы.Про отсутствие в регионах моей любимой колбасы за 500 грн/кг я уже говорил.Аналогично недвижимость: в занюханом селе хаты продаются за мешок картошки. В Киеве продаются за катлеты доларов. Потому что в занюханом селе никто жить не хочет, денег там нет и население убывает. А в Киеве все хотят жить, даже с регионов, деньги тут есть и население прибывает.Рынок уже расставил все по своим местам, ваш спор - не со мной, а с рыночными силами - он глуп и бесполезен.Если не верите - продайте назло рынку квартиру в Киеве за 10куе (ну а что, никому же не нужна, у покупанов денег нет и т.д. - что вы там говорите), и купите в задрыпаном селе хату за 50куе (по Киевской цене), чтобы поддержать вымирающие регионы.