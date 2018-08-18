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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:56
Какая разница понаеху сколько Спортлайфов в Киеве, если он в них не сможет ходить, тк 8 часов на работе, 3 часа в день уходит на дорогу, 8 на сон, итого на личную жизнь 5 часов из которых 2 нужно на то чтобы отлежаться после работы и 1 час чтобы утром подготовиться к работе, 1 час потратить на магазин с продуктами и 1 час чтобы приготовить еду?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:03
Чтобы 1 час потренироваться в Спортлайфе, вы потратите:
1 час на дорогу туда
0,5 часа на раздевание и душ
1 час на тренировку
),5 часа на переодевание
1 час на дорогу назад
итого, необходимо минимум 4 часа свободного времени в день
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:12
zРадио написав:
Ну да - а в регионах то других клубов нет, ага
Вы продолжаете аргументировать в духе "того, чего я не знаю, не существует в природе"
итак, Спортлайф: по Украине 67 клубов, из них половина (32 по состоянию на 18 год) - в Киеве, видимо еще пару в пригородах Киева.
Итак, в столице 50% от всех Спортлайфов. Не 10%, не 15% (что соответствовало бы пропорции населения по стране), а 50% !!!!! Чуть ли не в 10 раз больше спортлайфов на душу населения в Киеве, чем по всей остальной стране.
В спортлайфах работают массажисты. В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру. Не в Киеве - только на пропитание. Это ж не я сказал, это сразу два форумчанина сказали про своих знакомых массажистов.
Сильпо аналогично. По вашей логике - так нужно было не открывать им 450 магазинов по стране, а натыкать в каждом доме в Киеве. Это бред. Но Мегамаркет так и развивается - он присутствует только в Киеве (когда мы с ним работали, так и было, сейчас гуглить лень). Потому что спрос в Киеве. Деньги в Киеве. Концентрация всего - в Киеве.
Поверьте что выручка среднего Сильпо в Киеве и среднего Сильпо в Житомире отличаются в разы.
Про отсутствие в регионах моей любимой колбасы за 500 грн/кг я уже говорил.
Аналогично недвижимость: в занюханом селе хаты продаются за мешок картошки. В Киеве продаются за катлеты доларов. Потому что в занюханом селе никто жить не хочет, денег там нет и население убывает. А в Киеве все хотят жить, даже с регионов, деньги тут есть и население прибывает.
Рынок уже расставил все по своим местам, ваш спор - не со мной, а с рыночными силами - он глуп и бесполезен.
Если не верите - продайте назло рынку квартиру в Киеве за 10куе (ну а что, никому же не нужна, у покупанов денег нет и т.д. - что вы там говорите), и купите в задрыпаном селе хату за 50куе (по Киевской цене), чтобы поддержать вымирающие регионы.
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investorkiev
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:22
investorkiev написав:
В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру.
скорее нет, чем да
Любимое занятие Киевлян - рассказывать об успехе примазанных, коих 0,00000000000000001% процент от населения. Такие рассказы добавляют веса рассказчику, как правило, понаехи таких историй не слышали.
Но не стоит брать близко к сердцу эти байки, так как основную массу ожидает танец пингвина в метро, мешки под глазами от недосыпа, розовые воспаленные глазки, ожирение и белая незагоревшая целлюлозная кожа на лице.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:40
investorkiev написав:
итак, Спортлайф: по Украине 67 клубов, из них половина (32 по состоянию на 18 год) - в Киеве, видимо еще пару в пригородах Киева.
Итак, в столице 50% от всех Спортлайфов. Не 10%, не 15% (что соответствовало бы пропорции населения по стране), а 50% !!!!! Чуть ли не в 10 раз больше спортлайфов на душу населения в Киеве, чем по всей остальной стране.
В спортлайфах работают массажисты. В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру. Не в Киеве - только на пропитание. Это ж не я сказал, это сразу два форумчанина сказали про своих знакомых массажистов.
Сильпо аналогично. По вашей логике - так нужно было не открывать им 450 магазинов по стране, а натыкать в каждом доме в Киеве. Это бред. Но Мегамаркет так и развивается - он присутствует только в Киеве (когда мы с ним работали, так и было, сейчас гуглить лень). Потому что спрос в Киеве. Деньги в Киеве. Концентрация всего - в Киеве.
Поверьте что выручка среднего Сильпо в Киеве и среднего Сильпо в Житомире отличаются в разы.
Про отсутствие в регионах моей любимой колбасы за 500 грн/кг я уже говорил.
Аналогично недвижимость: в занюханом селе хаты продаются за мешок картошки. В Киеве продаются за катлеты доларов. Потому что в занюханом селе никто жить не хочет, денег там нет и население убывает. А в Киеве все хотят жить, даже с регионов, деньги тут есть и население прибывает.
Рынок уже расставил все по своим местам, ваш спор - не со мной, а с рыночными силами - он глуп и бесполезен.
Если не верите - продайте назло рынку квартиру в Киеве за 10куе (ну а что, никому же не нужна, у покупанов денег нет и т.д. - что вы там говорите), и купите в задрыпаном селе хату за 50куе (по Киевской цене), чтобы поддержать вымирающие регионы.
Вы с завидным упорством читаете меня невнимательно. Я еще проактивно разбил ваши умозаключения, приведя пример АТБ, у которого в Днепре больше магазинов, чем в Киеве. Вернитесь на страницу назад.
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zРадио
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:41
Grand Touring написав: investorkiev написав:
В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру.
скорее нет, чем да
Любимое занятие Киевлян - рассказывать об успехе примазанных, коих 0,00000000000000001% процент от населения. Такие рассказы добавляют веса рассказчику, как правило, понаехи таких историй не слышали.
Но не стоит брать близко к сердцу эти байки, так как основную массу ожидает танец пингвина в метро, мешки под глазами от недосыпа, розовые воспаленные глазки, ожирение и белая незагоревшая целлюлозная кожа на лице.
Не обращайте внимание на донбаского неадеквата. Там мозг вбил текст: все хотят в киев , и теперь на каждом углу талдычит.
Только че его вонючка просела на 25% в аренде так и не сказал, с учетом того что "все хотят в киев".
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xio13
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:43
Grand Touring написав: investorkiev написав:
В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру.
скорее нет, чем да
Любимое занятие Киевлян - рассказывать об успехе примазанных, коих 0,00000000000000001% процент от населения. Такие рассказы добавляют веса рассказчику, как правило, понаехи таких историй не слышали.
Но не стоит брать близко к сердцу эти байки, так как основную массу ожидает танец пингвина в метро, мешки под глазами от недосыпа, розовые воспаленные глазки, ожирение и белая незагоревшая целлюлозная кожа на лице.
Так Трибека не киянин, а понаїх як більшість з нас. Але продавати вміє, цього не відбереш. Точніше впарювати. Я думаю були б у нього квартири в Кіровограді, то багато хто ще задумався б над переїздом/інвестицією туди.
До речі, я от що подумав. При переїзді/інвестиції в конкретне місто або ні - в конкретний будинок, кого краще всього запитати про доцільність рішення? На перший погляд, очевидно - у власника. Але ж власник часто завищує вартість свого майна, ігнорує мінуси і загостряє увагу на плюси. Бо навіть підсвідомо він завжди шукає підтвердження правильності свого рішення про переїзд/інвестицію.
Але є людина яка розкаже про всі недоліки і переваги даного будинку без будь-якої упередженості. Хто це? Правильно, орендар. Ось у кого треба питати, коли хочеш купити квартиру у якомусь будинку
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The_Rebel
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:48
zРадио написав: investorkiev написав:
итак, Спортлайф: по Украине 67 клубов, из них половина (32 по состоянию на 18 год) - в Киеве, видимо еще пару в пригородах Киева.
Итак, в столице 50% от всех Спортлайфов. Не 10%, не 15% (что соответствовало бы пропорции населения по стране), а 50% !!!!! Чуть ли не в 10 раз больше спортлайфов на душу населения в Киеве, чем по всей остальной стране.
В спортлайфах работают массажисты. В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру. Не в Киеве - только на пропитание. Это ж не я сказал, это сразу два форумчанина сказали про своих знакомых массажистов.
Сильпо аналогично. По вашей логике - так нужно было не открывать им 450 магазинов по стране, а натыкать в каждом доме в Киеве. Это бред. Но Мегамаркет так и развивается - он присутствует только в Киеве (когда мы с ним работали, так и было, сейчас гуглить лень). Потому что спрос в Киеве. Деньги в Киеве. Концентрация всего - в Киеве.
Поверьте что выручка среднего Сильпо в Киеве и среднего Сильпо в Житомире отличаются в разы.
Про отсутствие в регионах моей любимой колбасы за 500 грн/кг я уже говорил.
Аналогично недвижимость: в занюханом селе хаты продаются за мешок картошки. В Киеве продаются за катлеты доларов. Потому что в занюханом селе никто жить не хочет, денег там нет и население убывает. А в Киеве все хотят жить, даже с регионов, деньги тут есть и население прибывает.
Рынок уже расставил все по своим местам, ваш спор - не со мной, а с рыночными силами - он глуп и бесполезен.
Если не верите - продайте назло рынку квартиру в Киеве за 10куе (ну а что, никому же не нужна, у покупанов денег нет и т.д. - что вы там говорите), и купите в задрыпаном селе хату за 50куе (по Киевской цене), чтобы поддержать вымирающие регионы.
Вы с завидным упорством читаете меня невнимательно. Я еще проактивно разбил ваши умозаключения, приведя пример АТБ, у которого в Днепре больше магазинов, чем в Киеве. Вернитесь на страницу назад.
Да ничего вы не разбили. АТБ - региональная сеть для, так скажем, не самых обеспеченных граждан. Логично, что они получили основное развитие в Днепре. А Спортлайф - это все-таки уже для среднего класса. Поэтому логично, что они развились в Киеве.
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airmax78
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:51
xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:
1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали
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Grand Touring
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Додано: Пон 08 чер, 2020 00:01
The_Rebel если есть возможность, лучше пожить самому пару месяцев на съемной в интересующем доме или раене, удобно ли добираться ночью в праздник, где местные гуляют, какой контингент и тд
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Grand Touring
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