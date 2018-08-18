Додано: Пон 08 чер, 2020 00:04

Grand Touring написав: xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:



1) упражняемся в даре убеждения других )))

2) имеем каждую свою колокольню

3) сами начинаем верить в то, что придумали я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:1) упражняемся в даре убеждения других )))2) имеем каждую свою колокольню3) сами начинаем верить в то, что придумали

Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.1) Все хотят в Киев.2) Все кто может - переезжают сюда.3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.