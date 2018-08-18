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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4248424942504251

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:04

  Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:

1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали


Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.

Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.

1) Все хотят в Киев.
2) Все кто может - переезжают сюда.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.

Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:13

  investorkiev написав: абсолютные и вечные
конечно )))
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"На небе только и разговоров что про киевские однушки"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:16

  Grand Touring написав:
  investorkiev написав: абсолютные и вечные
конечно )))

В рамках жизни одного поколения (а это и есть для 99% людей - вечность) так оно и есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:16

  Grand Touring написав: просто все мы на форуме:

1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали

Отруїлися власною пропагандою... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:38

  airmax78 написав:Да ничего вы не разбили. АТБ - региональная сеть для, так скажем, не самых обеспеченных граждан. Логично, что они получили основное развитие в Днепре. А Спортлайф - это все-таки уже для среднего класса. Поэтому логично, что они развились в Киеве.


Так ты ж сам подтвердил, что разбил)) Спортлайф - киевская сеть для среднего класса, которая пошла в "зубожилые" регионы (зубожилые - это перечеркнутая мной глупость investorkiev).

А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового) :D

Кстати, аргументы можно и не искать за пределами строительного рынка - они есть в нем!

Вот отношение объемов ввода строительства к населению - где здесь тот депресняк в регионах, о котором вы вдвоем втираете?????

Зображення

PS: я, кстати, сам оцениваю ситуацию как неблагоприятную, но никак не в регионах при цветущей столице, а общенационально!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:59

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да ничего вы не разбили. АТБ - региональная сеть для, так скажем, не самых обеспеченных граждан. Логично, что они получили основное развитие в Днепре. А Спортлайф - это все-таки уже для среднего класса. Поэтому логично, что они развились в Киеве.


Так ты ж сам подтвердил, что разбил)) Спортлайф - киевская сеть для среднего класса, которая пошла в "зубожилые" регионы (зубожилые - это перечеркнутая мной глупость investorkiev).

А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового) :D

Кстати, аргументы можно и не искать за пределами строительного рынка - они есть в нем!

Вот отношение объемов ввода строительства к населению - где здесь тот депресняк в регионах, о котором вы вдвоем втираете?????

Зображення

PS: я, кстати, сам оцениваю ситуацию как неблагоприятную, но никак не в регионах при цветущей столице, а общенационально!

Не ну средний класс есть везде. Глупо, если бы не было. Просто соотношение между количеством спортлайфов в Киеве и регионах, примерно показывает соотношение между концентрацией этого среднего класса в Киеве и регионах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:01

  Козак-характерник написав:
  Grand Touring написав: просто все мы на форуме:

1) упражняемся в даре убеждения других )))
2) имеем каждую свою колокольню
3) сами начинаем верить в то, что придумали

Отруїлися власною пропагандою... :)

Это не совсем так. Здесь много полезной инфы. Просто надо уметь ее фильтровать среди тонн флуда.
Как пример: предубеждение перед Укрбудом. Если бы не форум - может я бы и влез в Укрбуд. А так была прививка.
Многим тут сделали прививку от Оркады.
Сейчас вот от КГС и Интергала прививают. Ну где еще можно почерпнуть такую инфу?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:05

  airmax78 написав:Не ну средний класс есть везде. Глупо, если бы не было. Просто соотношение между количеством спортлайфов в Киеве и регионах, примерно показывает соотношение между концентрацией этого среднего класса в Киеве и регионах.


Как видишь по строительной статистике, соотношение среднего класса (покупателей жилья, работников уютных новеньких офисов и посетителей ТРЦ) в регионах к Киеву - 6-8 к 10.

Такая пропорция абсолютно опровергает тезис investorkiev о богатых киевских и зубожилых провинциальных массажистках.

Нет... Массажистки везде одинаково зубожилые! А незначительный отрыв Киева обеспечивается концентрацией государственных и корпоративных функций управления, и только!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)

Вроде речь о АТБ была, которая действительно посещается в основном самыми бедными слоями. И товары там соответствующие - когда-то зашел сосисок ребенку купить и вышел без сосисок, ну нет там нормальных даже, не то что хороших
Damien
 
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