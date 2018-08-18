Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Grand Touring написав:xio13 я Трайбеку считаю адекватным, даже очень трезвомыслящим, просто все мы на форуме:
1) упражняемся в даре убеждения других ))) 2) имеем каждую свою колокольню 3) сами начинаем верить в то, что придумали
Так создайте ради интереса ветку «недвижимость Кировограда» и посчитаем сколько в ней будет человек и сколько постов.
Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают сюда. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.
Эти три закона - как законы физики: абсолютные и вечные, независимо от того - верите лично вы в них или нет, они работают.
airmax78 написав:Да ничего вы не разбили. АТБ - региональная сеть для, так скажем, не самых обеспеченных граждан. Логично, что они получили основное развитие в Днепре. А Спортлайф - это все-таки уже для среднего класса. Поэтому логично, что они развились в Киеве.
Так ты ж сам подтвердил, что разбил)) Спортлайф - киевская сеть для среднего класса, которая пошла в "зубожилые" регионы (зубожилые - это перечеркнутая мной глупость investorkiev).
А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)
Кстати, аргументы можно и не искать за пределами строительного рынка - они есть в нем!
Вот отношение объемов ввода строительства к населению - где здесь тот депресняк в регионах, о котором вы вдвоем втираете?????
PS: я, кстати, сам оцениваю ситуацию как неблагоприятную, но никак не в регионах при цветущей столице, а общенационально!
airmax78 написав:Да ничего вы не разбили. АТБ - региональная сеть для, так скажем, не самых обеспеченных граждан. Логично, что они получили основное развитие в Днепре. А Спортлайф - это все-таки уже для среднего класса. Поэтому логично, что они развились в Киеве.
Так ты ж сам подтвердил, что разбил)) Спортлайф - киевская сеть для среднего класса, которая пошла в "зубожилые" регионы (зубожилые - это перечеркнутая мной глупость investorkiev).
А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)
Кстати, аргументы можно и не искать за пределами строительного рынка - они есть в нем!
Вот отношение объемов ввода строительства к населению - где здесь тот депресняк в регионах, о котором вы вдвоем втираете?????
PS: я, кстати, сам оцениваю ситуацию как неблагоприятную, но никак не в регионах при цветущей столице, а общенационально!
Не ну средний класс есть везде. Глупо, если бы не было. Просто соотношение между количеством спортлайфов в Киеве и регионах, примерно показывает соотношение между концентрацией этого среднего класса в Киеве и регионах.
1) упражняемся в даре убеждения других ))) 2) имеем каждую свою колокольню 3) сами начинаем верить в то, что придумали
Отруїлися власною пропагандою...
Это не совсем так. Здесь много полезной инфы. Просто надо уметь ее фильтровать среди тонн флуда. Как пример: предубеждение перед Укрбудом. Если бы не форум - может я бы и влез в Укрбуд. А так была прививка. Многим тут сделали прививку от Оркады. Сейчас вот от КГС и Интергала прививают. Ну где еще можно почерпнуть такую инфу?
airmax78 написав:Не ну средний класс есть везде. Глупо, если бы не было. Просто соотношение между количеством спортлайфов в Киеве и регионах, примерно показывает соотношение между концентрацией этого среднего класса в Киеве и регионах.
Как видишь по строительной статистике, соотношение среднего класса (покупателей жилья, работников уютных новеньких офисов и посетителей ТРЦ) в регионах к Киеву - 6-8 к 10.
Такая пропорция абсолютно опровергает тезис investorkiev о богатых киевских и зубожилых провинциальных массажистках.
Нет... Массажистки везде одинаково зубожилые! А незначительный отрыв Киева обеспечивается концентрацией государственных и корпоративных функций управления, и только!
zРадио написав:А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)
Вроде речь о АТБ была, которая действительно посещается в основном самыми бедными слоями. И товары там соответствующие - когда-то зашел сосисок ребенку купить и вышел без сосисок, ну нет там нормальных даже, не то что хороших