Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
По Лондону тяжело найти репрезентативную инфу, но вот Нью-Йорк с большой выборкой. Средняя зарплата - 4600 (минимальная - 3600), Нью-Йоркская круша - 1600.
Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.
Можно было бы здесь вас потроллить и выдать речь в пользу бедных. Но я не стану... Это как раз экономические реалии, связанные с повышенным риском ведения бизнеса в Украине!
Это то, почему нью-йоркские рантье никогда не придут на КРЖН, несмотря на умозрительную привлекательность последнего... и почему КРЖН всегда будет дисконтирован относительно ВРЖН, не говоря уже о ЛРЖН и НЙРЖН
Минималка в НЙ законодательно 15 баксов в час, это 2700 в месяц брутто. Далее все зависит какой работодатель какие опции поставил в W2, єто может быть и 1800 чмстыми и тогда после такс ретерн будет возврат налогов или 2500+ и тогда...тоже будет возврат, но меньше.
Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось. В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи. Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
За 20 лет мы поняли, что Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана. Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни. Узнали, что цены могу и падать. Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время. Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год. Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то. За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу? Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь. Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением. В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить. Вы мне напоминаете экскурсовода в Ярославле, который показывает на какие-то деревянные, убогие церкви и рассказывает о зодчестве.
Спасибо . Мне кажется , что тут многие не хотят включить мозг
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Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина). По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?
Мне кажется вы не хотите категорически думать .
1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .
В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.
Где взять триллиард долларов ? Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !
В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.
2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .
Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина). По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?
Мне кажется вы не хотите категорически думать .
1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .
В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.
Где взять триллиард долларов ? Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !
В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.
2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .
Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .
для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда