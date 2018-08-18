Richi написав:

Vlad442 написав: vitaliian написав: что есть признаком пузыря что есть признаком пузыря

Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.

В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.

Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"? Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?

За 20 лет мы поняли, чтоОказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.Узнали, что цены могу и падать.Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.Вы мне напоминаете экскурсовода в Ярославле, который показывает на какие-то деревянные, убогие церкви и рассказывает о зодчестве.