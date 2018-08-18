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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4249425042514252

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 06:09

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".


По Лондону тяжело найти репрезентативную инфу, но вот Нью-Йорк с большой выборкой. Средняя зарплата - 4600 (минимальная - 3600), Нью-Йоркская круша - 1600.

Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.

Можно было бы здесь вас потроллить и выдать речь в пользу бедных. Но я не стану... Это как раз экономические реалии, связанные с повышенным риском ведения бизнеса в Украине!

Это то, почему нью-йоркские рантье никогда не придут на КРЖН, несмотря на умозрительную привлекательность последнего... и почему КРЖН всегда будет дисконтирован относительно ВРЖН, не говоря уже о ЛРЖН и НЙРЖН

https://www.glassdoor.com/Salaries/new- ... O14,21.htm
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York


Минималка в НЙ законодательно 15 баксов в час, это 2700 в месяц брутто. Далее все зависит какой работодатель какие опции поставил в W2, єто может быть и 1800 чмстыми и тогда после такс ретерн будет возврат налогов или 2500+ и тогда...тоже будет возврат, но меньше.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 06:37

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:что есть признаком пузыря

Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.
В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.
Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?

За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
Вы мне напоминаете экскурсовода в Ярославле, который показывает на какие-то деревянные, убогие церкви и рассказывает о зодчестве.


Спасибо . Мне кажется , что тут многие не хотят включить мозг
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 06:45

  Vlad442 написав:
  Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).
По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?


Мне кажется вы не хотите категорически думать . :mrgreen:

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .

В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.

Где взять триллиард долларов ?
Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !

В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.

2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .

Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:31

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).
По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?


Мне кажется вы не хотите категорически думать . :mrgreen:

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .

В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.

Где взять триллиард долларов ?
Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !

В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.

2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .

Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .

для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда

viewtopic.php?p=4985185#p4985185

  Скупердяй написав:
  Козак-характерник написав:
  Stringer написав: Какой он молодец что это просчитал , правда?

Звісно, молодець! :) Він же не у Вас чи мене з кишені гроші винув, а в шахраїв. А коли обдурюють шахрая, то мене це тішить... :) Фінансовий Робін Гуд.

Через таких робінгудів і ставки такі в лихварів ... перестраховуються, і деруть з добропорядного за себе і за Робін Гуда ... тому всі ці 5-7-9% по кредитах це лише вологі бажання Шлимазлого Ребе )))
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:42

flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дури должно быть 5-10%?

Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70 дешевле ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 чер, 2020 07:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:44

  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:46

  flyman написав:
  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.


Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70% дешевле от номинала ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.

И кто уже там цена нихера не растет, к падёт !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:48

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.


Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70% дешевле от номинала ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.

И кто уже там цена нихера не растет, к падёт !


а початковий внесок?

і це таки на порядок більше, чим за 1% колекторам..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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