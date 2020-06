Додано: Пон 08 чер, 2020 07:31

Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).

По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?



Мне кажется вы не хотите категорически думать .



1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .



В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.



Где взять триллиард долларов ?

Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !



В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.



2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .



Мне кажется вы не хотите категорически думать .

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .

В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.

Где взять триллиард долларов ?

Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !

В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.

2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .

Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .

для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда



Какой он молодец что это просчитал , правда?

Какой он молодец что это просчитал , правда?

Звісно, молодець! Він же не у Вас чи мене з кишені гроші винув, а в шахраїв. А коли обдурюють шахрая, то мене це тішить... Фінансовий Робін Гуд.

Через таких робінгудів і ставки такі в лихварів ... перестраховуються, і деруть з добропорядного за себе і за Робін Гуда ... тому всі ці 5-7-9% по кредитах це лише вологі бажання Шлимазлого Ребе )))

для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда

