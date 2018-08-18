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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 06:45

  Vlad442 написав:
  Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).
По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?


Мне кажется вы не хотите категорически думать . :mrgreen:

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .

В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.

Где взять триллиард долларов ?
Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !

В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.

2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .

Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:31

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).
По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?


Мне кажется вы не хотите категорически думать . :mrgreen:

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .

В России 750лярдов$ + фонды . Ставка ипотеки 7-9%.

Где взять триллиард долларов ?
Должен быть экспорт 500лярлвов$ . Экспорт евро союза 3.5трилиарда долларов в год ! У нас 100млн !

В 2005-2007 ставка и ипотека была 12-17%. При резервах 48лярдов $ и хайпа.

2) евро союз с евро каренси давит на доллар и США. Таким образом евро давит и на гривну ,и Украину. Люди будут массового уезжать .

Реформы будут медленно идти, Украину вступит и Евросоюз и чтобы быть дотируемая, через 10 - 40 лет . Может ровно через 40 лет .

для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда

viewtopic.php?p=4985185#p4985185

  Скупердяй написав:
  Козак-характерник написав:
  Stringer написав: Какой он молодец что это просчитал , правда?

Звісно, молодець! :) Він же не у Вас чи мене з кишені гроші винув, а в шахраїв. А коли обдурюють шахрая, то мене це тішить... :) Фінансовий Робін Гуд.

Через таких робінгудів і ставки такі в лихварів ... перестраховуються, і деруть з добропорядного за себе і за Робін Гуда ... тому всі ці 5-7-9% по кредитах це лише вологі бажання Шлимазлого Ребе )))
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:42

flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дури должно быть 5-10%?

Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70 дешевле ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 чер, 2020 07:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:44

  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:46

  flyman написав:
  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.


Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70% дешевле от номинала ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.

И кто уже там цена нихера не растет, к падёт !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:48

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:flyman

Нет.

Почему у нас была ипотека по 14-17% в 2005-2007?? И даже в долларах и франках было 7-11%.

Сейчас с какой-то дари должно быть 5-10%?

Бери до уваги інфляцію, але поки не буде гарантій щодо повернення боргу, нормальної іпотеки не видіти.


Даже, если будет будет закон про кредиторов. Они выбросят на улицу людей и что дальше делать ? Продавать в на 50-70% дешевле от номинала ?


В тоже России есть закон, но ипотека дороже ставки.

И кто уже там цена нихера не растет, к падёт !


а початковий внесок?

і це таки на порядок більше, чим за 1% колекторам..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:18

flyman

Я не знаю, если не платить, то выселяют сразу .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:20

  airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:25

  airmax78 написав:Как пример: предубеждение перед Укрбудом. Если бы не форум - может я бы и влез в Укрбуд. А так была прививка.
Многим тут сделали прививку от Оркады.
Сейчас вот от КГС и Интергала прививают. Ну где еще можно почерпнуть такую инфу?

КГС+Аркада+Укрбуд-отказать.
Давайте составим список надежных на данный момент...
_Mykola_
 
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