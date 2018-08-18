Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)
Вроде речь о АТБ была, которая действительно посещается в основном самыми бедными слоями. И товары там соответствующие - когда-то зашел сосисок ребенку купить и вышел без сосисок, ну нет там нормальных даже, не то что хороших
АТБ есть разные по товарной группе. Есть АТБ в которых стоят холодильники с охлажденной красной рыбой и тигровыми креветками.
airmax78 написав:Как пример: предубеждение перед Укрбудом. Если бы не форум - может я бы и влез в Укрбуд. А так была прививка. Многим тут сделали прививку от Оркады. Сейчас вот от КГС и Интергала прививают. Ну где еще можно почерпнуть такую инфу?
КГС+Аркада+Укрбуд-отказать. Давайте составим список надежных на данный момент...
Не получится, для этого нужен большой объем инсайдерской информации на высшем уровне компании т. к. рядовые сотрудники на сегодняшний день сами не понимают на каком они свете
airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть
Это не ипотека, это попытка впарить залоговый неликвид. Ипотека, это когда ТЫ выбираешь (или по крайней мере думаешь, что выбираешь) объект, а банк предоставляет финансирование.
zРадио написав:А аргументацию с Сильпо - разбил ты упоминанием о не самых обеспеченных гражданах (т.е. непоказательности в нашей дискуссии продуктового ритейла как такового)
Вроде речь о АТБ была, которая действительно посещается в основном самыми бедными слоями. И товары там соответствующие - когда-то зашел сосисок ребенку купить и вышел без сосисок, ну нет там нормальных даже, не то что хороших
АТБ есть разные по товарной группе. Есть АТБ в которых стоят холодильники с охлажденной красной рыбой и тигровыми креветками.
И где такой ВИП-Атб? Скажите адрес, я хоть зайду посмотреть на это чудо
Вставлю свои 5 копеек про Ирпень ...он как и Киев разный , есть ипеня далеко или Ирпень со стороны Варшавки , есть центр , там электричка до Киева..а есть район Центрального парка ( друзья поменяли Киев , на Ирпень)...например с этого района на авто 15-20 минут до Академгородка -20 грн проезд на попутном авто ( маршрутка 17 грн) , всем удобно и кто едет и кто подвозит 4 по 20 =80 грн. Не факт что с Борщаговки или других отдаленных мест можно доехать до метро быстрее . Однокомнатные в этой локации до карантина аренда , 8000-9000 грн , сейчас 6000-7000 . Базовая стоимость однушка 37-43000 была до карантина. Киев , район метро Святошин тогда был на процентов 30-40 дороже , но Адекватных предложений вообще не было !!!!
Damien написав:Вроде речь о АТБ была, которая действительно посещается в основном самыми бедными слоями. И товары там соответствующие - когда-то зашел сосисок ребенку купить и вышел без сосисок, ну нет там нормальных даже, не то что хороших
АТБ есть разные по товарной группе. Есть АТБ в которых стоят холодильники с охлажденной красной рыбой и тигровыми креветками.
И где такой ВИП-Атб? Скажите адрес, я хоть зайду посмотреть на это чудо
Вступлюсь за свою любимую сеть. АТБ нового формата начали появляться, буквально, года 2 назад. Вслед за ростом благосостояния своей целевой аудитории. Один такой точно есть на Подоле на ул. Юрковской, если не ошибаюсь.
airmax78 написав: комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году. PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.
предположим, чисто технически, на бумаге, появится. Точно так же, как появились кредиты 3-5-7% для малого бизнеса. Посмотрите сколько там выдано, сколько отказано, почитайте мнения, что погоды в экономике они не делают.
Предположим, кредит под покупку недвижимости готовы дать. Под вторичку? преступление , если вторичке более 15 лет. Это финансирование личной потребности собственника старого жилья. Под первичку на этапе строительства? Глупо. Надо заниматься одним заёмщиком в виде застройщика, а не сотнями физлиц, которые несут деньги непонятно кому. Под готовое жильё в новостроях? Годится. Только надо ограничить верхнюю планку ценника, иначе получим панельку по цене монолита, монолит -по цене Лувра, Тетрис -по цене лунного модуля. И все эти незаработанные деньги потекут застройщикам ( и обратно в банки-через всякие схемки, типа услуга застройщика для банка, поиск заёмщика).
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Ветке про Киев, на которой мы сидим - уже 11 лет и она затихать не собирается. А до этого были форумы на риалт.юа и на вид.ком кажется. И тоже про Киевские квартиры. Про Кировоградские квартиры ни одного форума не припомню.
Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 09:21, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Не ну средний класс есть везде. Глупо, если бы не было. Просто соотношение между количеством спортлайфов в Киеве и регионах, примерно показывает соотношение между концентрацией этого среднего класса в Киеве и регионах.
Как видишь по строительной статистике, соотношение среднего класса (покупателей жилья, работников уютных новеньких офисов и посетителей ТРЦ) в регионах к Киеву - 6-8 к 10.
Такая пропорция абсолютно опровергает тезис investorkiev о богатых киевских и зубожилых провинциальных массажистках.
Нет... Массажистки везде одинаково зубожилые! А незначительный отрыв Киева обеспечивается концентрацией государственных и корпоративных функций управления, и только!
Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины. Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же. Я когда-то сравнивал Сильпо обычный в Киеве и обл. центре. В обл. центре нет там и половины тех товаров, что есть в Киеве. Вот была недавно история про покушение наркобарона центральной Европы на серебрянной миле. Ну не зря же он выбрал для жизни Киев?
про АТБ это я из любопытства спросил. Наличие ВИП-АТБ никак не влияет на постулаты ТЕОРИИ ТРИБЕКИ, напомню, вот основные три:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают сюда. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.
А вот большие обьемы строительства в регионах говорят скорее о глупости людей, так как при наличии Киева покупать в Одессе\Харькове (я уже не говорю про Тернополь, Сумы, Винницу) - это просто выкинуть деньги на ветер. Поставить памятник деньгам, как говорит Аирмакс.
Макс, чего они там строят и покупают, вы как вчерашний понаех еще должны ориентироваться в ситуации в регионах?