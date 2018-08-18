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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4252425342544255>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:22

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть :mrgreen:

Это не ипотека, это попытка впарить залоговый неликвид. Ипотека, это когда ТЫ выбираешь (или по крайней мере думаешь, что выбираешь) объект, а банк предоставляет финансирование.


Там нету залогового кредита !! Приват спасал стройку своими деньгами, а сейчас продает чисто свою.

В Рашке ипотеке 7-9%, цены пол года падает , может хватит бред нести про ипотеку с ракетой??

Ты сам видел сюда постил, где мужик рассказывал про то что в Москве ипотека не влияет на цену. Смотрю в книгу, а вижу фигу.

Поиграйта в шашки или в дурака партию, перед тем как на форум писать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/5-metr ... I7QoV.html

понаех "хачу дамой"
квартира з ремонтом від хазайн на ул магистралная 33
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:для іпотеки потрібен нормальний захист позичальників/інвесторів, а не так що люба яжємать/яжедепутат/КХ може класти болт на боргові зобов"язання і корчити з себе Робінгуда

viewtopic.php?p=4985185#p4985185

Знаю, что многие в 2007-2008 брали ипотеку у банка что-бы ничего не отдавать. С первого месяца не платили. Частные банки на ипотеку вильнолюдям не пойдут.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:31

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть :mrgreen:

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gotova ... IfvQR.html
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:41

  investorkiev написав:про АТБ это я из любопытства спросил.
Наличие ВИП-АТБ никак не влияет на постулаты ТЕОРИИ ТРИБЕКИ, напомню, вот основные три:

1) Все хотят в Киев.
2) Все кто может - переезжают сюда.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.



Кто пишет о большом желании переехать в Киев:

1) Инвесторкиев/Трайбека - из Бахмутки Донецкая обл
2) Влад442 - из Харькова
3) Уноноктий - из Жаботина
4) Аирмакс - из Одессы

Все они сделали Вклад в дорожай КРН и призывают новых участников

где коренные киевляне? Думают о Вене, Праге, Кракове, Нью Йорке, Дублине и тд

хотите пройти путь эволюции от понаеха до коренного? Зачем, если можно учиться на чужом опыте.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.
если бы у меня было 80-100к я бы покупал недвижимость в более благополучной стране. Киев - мечта провинциального нищеброда, с кубышкой 20-30к которому не нужно в жизни ничего кроме работы за 12к, пробок и давки в транспорте. В одном вы правы в Украине таких много, но кто побывал заграницей уже задумается так ли хорош Киев, как некоторые рисуют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 09:45, всього редагувалось 2 разів.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:43

  BIGor написав:Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины. Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же. Я когда-то сравнивал Сильпо обычный в Киеве и обл. центре. В обл. центре нет там и половины тех товаров, что есть в Киеве.
Вот была недавно история про покушение наркобарона центральной Европы на серебрянной миле. Ну не зря же он выбрал для жизни Киев?


Киев ни кому не нужен кроме его коренных жителей, или понаехов с рублем в кармане, которые мечтают жить в киеве.
Ну и само собой бывшие жители днр лнр типа трибеки.

Наркобарон жил в киеве? Вы то откуда знаете что он тут делал? Может поставили чела наркотрафик по укр контролить и тд. Или ему наши памятники архитектуры приглянулись?

Самое веселое это ваш текст про заработал чел 100к$ в регионе и поедет жить в киев )))))

Прямо наблюдаю как челы которые в портах одеских рубят $ или на границе с польшей, или на полях газовых в полтаве )))

Едет в киев максимум уволенный казнокрад. (Трибек например) потому что всем уже ясно заработать оно не может заново, вот и сдает вонючку. С мечтой рокеты.
Востаннє редагувалось xio13 в Пон 08 чер, 2020 09:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:47

  investorkiev написав:про АТБ это я из любопытства спросил.
Наличие ВИП-АТБ никак не влияет на постулаты ТЕОРИИ ТРИБЕКИ, напомню, вот основные три:

1) Все хотят в Киев.
2) Все кто может - переезжают сюда.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.

А вот большие обьемы строительства в регионах говорят скорее о глупости людей, так как при наличии Киева покупать в Одессе\Харькове (я уже не говорю про Тернополь, Сумы, Винницу) - это просто выкинуть деньги на ветер. Поставить памятник деньгам, как говорит Аирмакс.

Макс, чего они там строят и покупают, вы как вчерашний понаех еще должны ориентироваться в ситуации в регионах?

нічого ти так і не зрозумів, з того що тобі писали по реальній суті справ.
Тернопільська область аграрна. Співвідношення населення обл. центра до області 1:5, а може і більше. В основі населення заробляти гроші їде за кордон, а не в Київ.
І якщо вирішують купувати житло, то купують поближче до родини, тобто в Тернополі.
Ціни на м2 не нижчі чим в Ірпені/Бучі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:49

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/5-metro-peshkom-i-tramvay-prodayu-svoyu-kvartiru-z-remontom-obmen-IDI7QoV.html

понаех "хачу дамой"
квартира з ремонтом від хазайн на ул магистралная 33

Метро серець ( 7 минут пешком )
Метро берестейска или шулявка (15 минут пешком)
Метро нівке ( 18 минут пешком )

хіхі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:51

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть :mrgreen:

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gotova ... IfvQR.html

це де за 15куе 2к?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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