Додано: Пон 08 чер, 2020 09:47

investorkiev написав: про АТБ это я из любопытства спросил.

Наличие ВИП-АТБ никак не влияет на постулаты ТЕОРИИ ТРИБЕКИ, напомню, вот основные три:



1) Все хотят в Киев.

2) Все кто может - переезжают сюда.

3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят.



А вот большие обьемы строительства в регионах говорят скорее о глупости людей, так как при наличии Киева покупать в Одессе\Харькове (я уже не говорю про Тернополь, Сумы, Винницу) - это просто выкинуть деньги на ветер. Поставить памятник деньгам, как говорит Аирмакс.



нічого ти так і не зрозумів, з того що тобі писали по реальній суті справ.

Тернопільська область аграрна. Співвідношення населення обл. центра до області 1:5, а може і більше. В основі населення заробляти гроші їде за кордон, а не в Київ.

І якщо вирішують купувати житло, то купують поближче до родини, тобто в Тернополі.

