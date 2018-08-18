Додано: Пон 08 чер, 2020 09:43

BIGor написав: Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины. Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же. Я когда-то сравнивал Сильпо обычный в Киеве и обл. центре. В обл. центре нет там и половины тех товаров, что есть в Киеве.

Вот была недавно история про покушение наркобарона центральной Европы на серебрянной миле. Ну не зря же он выбрал для жизни Киев? Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины. Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же. Я когда-то сравнивал Сильпо обычный в Киеве и обл. центре. В обл. центре нет там и половины тех товаров, что есть в Киеве.Вот была недавно история про покушение наркобарона центральной Европы на серебрянной миле. Ну не зря же он выбрал для жизни Киев?

Киев ни кому не нужен кроме его коренных жителей, или понаехов с рублем в кармане, которые мечтают жить в киеве.Ну и само собой бывшие жители днр лнр типа трибеки.Наркобарон жил в киеве? Вы то откуда знаете что он тут делал? Может поставили чела наркотрафик по укр контролить и тд. Или ему наши памятники архитектуры приглянулись?Самое веселое это ваш текст про заработал чел 100к$ в регионе и поедет жить в киев )))))Прямо наблюдаю как челы которые в портах одеских рубят $ или на границе с польшей, или на полях газовых в полтаве )))Едет в киев максимум уволенный казнокрад. (Трибек например) потому что всем уже ясно заработать оно не может заново, вот и сдает вонючку. С мечтой рокеты.