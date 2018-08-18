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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 83
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
17%
14
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Кто пишет о большом желании переехать в Киев:
Киев подкупает понаеха лоском дорогих бутиков, новых авто, обилием новостроев. Но переехав понаех попадает в другой мир, начиная от давки в транспорте и пробок, заканчивая конскими ценниками и такой же разрухой гос.медицины, системы образования, жилкомунхоза как и везде. Из-за обилия понаехов поиск банальной работы например в офисе превратился в бьютикастинг. Меня всегда интересовало, если в киеве так много хорошей работы, зачем молоденькие девушки тратят свою жизнь на работу в киосках в переходах?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 чер, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:57

  vitaliian написав:Я люблю аквапарк вместо бассейна, но в Киеве аквапарков ноль (терминал - в Броварах), какой вывод делаем? Даже в Коблево есть аквапарк а в Киеве нету. Или возьмём обычный парк куда можно пойти с семьей в теплое время года, чтобы там были современные атракционы (в т.ч. на воде), озеро, детская железная дорога, большая ухоженная территория. Где такое в Киеве? Велкам ту парк Горького в Харькове. Аналогов в Киеве нет. Или экопарк Фельдмана в том же Харькове, огромный зоопарк под открытым небом, где не воняет животными а вольеры не похожи на лукьяновское сизо. Киевский зоопарк - туалет по сравнению с экопарком или Николаевским зоопарком. Только человек нигде кроме сёл не бывавший может утверждать что Киев - привлекательный для жизни. Но если сравнивать с Горловкой и Макеевкой, тогда да Киев - лучший.

Ти забув про трамваї!!! Вінницькі трамваї набагато кращі за київські, новенькі, відкриваються кнопками, як у Європі, їздять по графіку.
Я думаю, що є багато міст, по якійсь позиції кращі за Київ. Але оцінюється сукупність факторів. І можливість заробітку. Я б із задоволення в Харків переїхав, був би він десь поближче до заходу або хоча б в центрі України.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  The_Rebel написав:Ти забув про трамваї!!! Вінницькі трамваї набагато кращі за київські, новенькі, відкриваються кнопками, як у Європі, їздять по графіку.
я не ежжу в киевских трамваях, мне хватает метро.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  investorkiev написав:В Киеве массажист может заработать на учебу детей и квартиру.
скорее нет, чем да
Любимое занятие Киевлян - рассказывать об успехе примазанных, коих 0,00000000000000001% процент от населения. Такие рассказы добавляют веса рассказчику, как правило, понаехи таких историй не слышали.

Но не стоит брать близко к сердцу эти байки, так как основную массу ожидает танец пингвина в метро, мешки под глазами от недосыпа, розовые воспаленные глазки, ожирение и белая незагоревшая целлюлозная кожа на лице.


Это массажисты "примазанные"? Это 0.000000000000...1% обеспечивают в Киеве оборот для ТРЦ, кафе, ресторанов и проч? Вы одну байку пытаетесь подменить другой, ещё более абсурдной
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.

Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина).
По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?


Мне кажется вы не хотите категорически думать . :mrgreen:

1) для ипотеки 5-10% надо 100лярдов $ +резервов . Ставка ипотеки в 5-8 должна быть обеспечена , иначе начнется гипер инфляция .



Откуда такие выводы?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:[quote="4985466:airmax78"]Понимаю, что ипотека под 10% годовых смешивает все карты сторонникам досок и гвоздей. Поэтому ее не может быть, потому что не может быть никогда. Но, комрады, вынужден вас огорчить: ипотека под 10% вполне может появиться уже в этом году.
PS И да, с размером ЗВР это никак не связано.


Я вынужден вас огорчить ещё больше, уже пол год есть ипотека в 12.5 от прихвата в двушки и трехи по 550-600 за метр на воскресенке возле Троещины , где рокета ? Если уже давно есть :mrgreen:

Это не ипотека, это попытка впарить залоговый неликвид. Ипотека, это когда ТЫ выбираешь (или по крайней мере думаешь, что выбираешь) объект, а банк предоставляет финансирование.


Там нету залогового кредита !! Приват спасал стройку своими деньгами, а сейчас продает чисто свою.

В Рашке ипотеке 7-9%, цены пол года падает , может хватит бред нести про ипотеку с ракетой??

Ты сам видел сюда постил, где мужик рассказывал про то что в Москве ипотека не влияет на цену. Смотрю в книгу, а вижу фигу.

Поиграйта в шашки или в дурака партию, перед тем как на форум писать.[/quote]Вы купили по предложению Привата? Ипотека без залога это вообще песня. Чем советовать кому-то, хоть немного сами в теме разберитесь, а то толкаете такую же чушь, как и на тему терминалов
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