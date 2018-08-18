Додано: Пон 08 чер, 2020 11:21

BIGor написав: Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины.

Ну, по правде сказать, в Киеве тратится большинство всех денег Украины.

BIGor написав: Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же.

Вот, допустим чувак в условном Бердичеве выбился в люди и заработал 100 куе (законно или незаконно). Скорее всего он передет в Киев. И потратит их тут же.

Большинство - это больше 50% всех денег Украины. Разумеется, нет! По объемам строительства, Киев - это 23%. По объему розничного товарооборота - и того меньше, 21%.Но тратится ли в Киеве больше, чем в каком-либо другом городе? Разумеется, да!Киев с его населением 3,7 млн человек занимает 15% всего городского населения Украины. Ближайший по величине Харьков - только 6%...И именно высокое население Киева обеспечивает ему внутреннее лидерство в объемах денег!Выше ж есть табличка - зачем гадать. Объемы строительства на население в регионах к Киеву относятся как 6-8 к 10. Если бы каждый провинциал хотел потратить деньги именно в Киеве, это соотношение было бы куда более разительным в пользу Киеве.Поэтому, нет. Утверждение о том, что каждый житель Украины не-киевлянин хочет в Киев даже если не придираться к словам, ошибочно! Киев развивается чуть быстрее других крупных городов.Но утверждение о том, что люди из сел и мелких городов, заработавшие приличную сумму денег, потратят их в больших городах - скорее верно, чем неверно. Урбанизация...